Vlado Kalember Baby Lasagni predviđa svjetski uspjeh: "Napravio je totalni rusvaj, beskrajno je talentiran!''

Vlado Kalember u posljednjem je intervjuu otkrio nešto više o novom albumu, a dotaknuo se i uspjeha Baby Lasagne.

U Special Happy Showu gostovao je jedan od najvećih hrvatskih vokala, vječiti šarmer Vlado Kalember.

Nakon više od desetljeća publici je predstavio novi album koji je nastao u suradnji s njegovim bendom Srebrna krila pod nazivom "Opasno je ljubit ženu".

U ugodnom razgovoru slušateljima Happy FM-a je otkrio što misli o umirovljenju, ali i fenomenu Baby Lasagna.

"Nakon dugog iščekivanja nastao je album Opasno je ljubit ženu. Kako je došlo do toga?", upitao je voditelj Elvis Mehičić glazbenu legendu Vladu Klembera.

"Slučajno sam došao do toga teksta, učinio mi se dosta zgodan, onda sam ga uglazbio i ispala je onako zgodna pjesma. Ali dobro, kada se kaže opasno je ljubiti ženu, u nastavku kaže koju želi ljubit svatko. Tako da nije baš sve žene opasno ljubiti", reko je.

Na albumu se nalazi deset pjesama, od čega četiri nove, ali tu su i već provjereni hitovi, kao i popularna Ana u novom aranžmanu, nastala u suradnji s našom najpoznatijom violončelisticom Anom Rucner, Vladinom bivšom suprugom.

"Album ima puno laganih pjesama, a one su nastale u ono doba korone. Onda je to bilo vrijeme kada smo, barem mi iz svijeta glazbe, bili konstantno doma i gledali televiziju i obično negdje oko ponoć, jedan ujutro bih otišao u radnu sobu nešto raditi i onda naravno, što u jedan ujutro mogu napraviti, u tome tužnom trenutku nego laganu pjesmu...Kada je prošla korona nastale su ove brže...", kaže.

Iako je napunio 71. godinu Vlado, kao ni većina njegovih kolega glazbenika o mirovini ne razmišlja.

"To je dobra odluka. Pa valjda, mi smo ono kao kauboji, umiremo u čizmama", rekao je Vlado.

"Tolike godine ste na sceni, je li vam ikada došlo da kažete sami sebi - dosta mi je sada više svega?" upitao je voditelj.

"Naravno i logično je da se i to dogodi, ali iz opreza nisam nikad ni sebi ni drugima rekao - nikad više", kaže Vlado.

Vlado je otkrio kako je s oduševljenjem pratio Baby Lasagnu i da mu predviđa svjetski uspjeh.

"Napravio je totalni rusvaj, ja čak nekako mislim da mu je dobro što je drugi, jer bi se našlo dosta onih koji bi rekli zašto je pobijedio, a kada ste moralni pobjednik onda je to bolje! Jer razlika između njega i ovog dečka iz Švicarske je jedino što je dobio onaj stakleni kipić. On je moralni pobjednik Eurosonga! Potpuno je evidentno da je Eurosong prerastao u glavni glazbeni događaj u svijetu što sam, kada sam i zadnji put bio pričao – da u moje vrijeme nije bilo niti blizu tako. Tako da ono, poslovno gledano, njemu se dogodilo najbolje što mu se moglo dogoditi. On je evidentno beskrajno talentiran dečko i što je najvažnije, i drag, i simpatičan, i zgodan".

"Moj sin koji ima 17 i pol godina ima tri najbolja frenda, jedan je Nizozemac, drugi Danac, treći Talijan i oni kad se god njemu jave, jer oni se preko videa druže, oni imaju ovaj ples "Rim Tim Tagi Dim" - to im je pozdrav... Tako da je to sve skupa po meni ispalo gotovo savršeno. Mislim da je on na tragu da napravi baš pravu svjetsku karijeru", zaključio je Kalember.