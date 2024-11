Vikend u Petom Kupeu pun poslastica: Jamie 3:26 i Âme!

Atraktivan program kluba u Trnjanskoj 5 nastavlja se ovog petka i subote gostovanjima legendarnih glazbenika. Dobar House u svom disco projektu dovodi DJ-a koji predstavlja utjelovljenje čikaškog housea, dok u organizaciji Collagea stiže zvijezda popularne etikete Innervisions.

Dobar Disco / Jamie 3:26 – petak, 8. 11.

Jamie Foto: PR

U Peti Kupe se vraća Dobar Disco - projekt disco, classic house i klupske house glazbe kojeg predstavlja Dobar House. Ovaj event održan je svega nekoliko puta do sada, a posljednji put prije točno godinu dana u suradnji s Discotonom, projektom Petog Kupea. Duh Dobrog Disca prisutan je u ovom klubu i na tradicionalnom Dobrom Božiću. Za ovo izdanje stiže Jamie 3:26, poseban gost iz Chicaga, kolijevke house glazbe.

Neumoljivo autentičan, Jamie 3:26 utjelovljuje prošlost i budućnost chicago house glazbe. Potaknut željom da ljudima pruži odušak za oslobađanje, Jamie je stekao priznanje za svoj žestoko majstorski odabir. U svojim setovima njeguje sve - od 30 godina starih zanemarenih dragulja do užarenih novih pjesama. Jamiejeve produkcije jednako su nezaboravne kao i njegovi setovi, a kao voditelj etikete 3:26 Records nastavlja njegovati svoj zvuk i budući talent. Za pultom Kupea pridružit će mu se ovog petka HrwoE, Tom Bug i Grooveline.

Ulaznice su dostupne online: www.entrio.hr/event/dobar-disco-w-jamie-326-21216

Collage / Âme – subota, 9. 11.

Ame Foto: Katja Ruge

Nakon dugog vremena, u Zagreb se vraća popularni Âme, i to prvi put u live izdanju. U Kupeu će nastupiti Frank Wiedemann, kreativna snaga ovog dvojca. Njegov bogati produkcijski stil ključan je za prepoznatljiv zvuk Âmea, koji se razvijao kroz više od 15 godina suradnje s Kristianom Beyerom. S glasovitim Dixonom osnovali su Innervisions, izdavačku kuću proizašlu iz zajedničke strasti prema glazbi.

Frankova uloga nadilazi samo produkciju pjesama - njegov utjecaj oblikuje rast njihove etikete i projekte poput Lost in A Moment i Muting the Noise. Granice elektroničke glazbe nastavlja pomicati kroz inovaciju i live eksperimentiranje. Upravo ovih dana Âme plijeni pozornost suradnjom s čuvenim Cursesom koja je rezultirala singlom „Shadow of Love“. Frankovu viziju u subotu će pratiti BSSIDE i Einfakinn, DJ-i koji su veliki ljubitelji ne samo njegovog rada, već i Innervisions etikete.

Peti Kupe Foto: PR

Ulaznice se mogu nabaviti putem poveznice: www.entrio.hr/event/collage-wame-live-bsside-i-einfakinn-i-peti-kupe-zagreb-20844