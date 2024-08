Veliki BSH glazbeni spektakl subote ispred zagrebačkih piramida

DJ superstar Hot Since 82 stiže na BSH Open Air Spektakl na Zagrebačkom Velesajmu

Nakon nezaboravnih ljetnih partija na obali, o kojima se još uvijek priča, dajemo vam dobar razlog za povratak u Zagreb. BSH dovodi jednu od najvećih DJ zvijezda današnjice - Hot Since 82. Ovaj talentirani DJ i producent, poznat je po nezaboravnim setovima, karizmi i specifičnom pristupu live izvedbama. Hot Since 82 će nastupiti na spektakularnom open air događaju Zagreb Pyramids u subotu, 24. Kolovoza od 18 sati na platou ispred „Talijanskog paviljona“ kojeg je talijanski arhitekt Giuseppe Sambito projektirao je 1961. godine. On je specifičan po svojih 12 ‘obrnutih piramida’.

PR Foto: PR

Hot Since 82, pravim imenom Daley Padley, svjetsku je slavu stekao upravo nevjerojatnim talentom i energijom koju donosi na svaki nastup. Od svojih prvih nastupa u open air klubovima sa 17 godina, do statusa međunarodne zvijezde, njegova karijera ovjenčana je najvažnijim svjetskim pozornicama. Danas je redoviti gost i rezident na Ibizi te nastupa na najprestižnijim svjetskim festivalima. Njegov nastup na dubrovačkoj tvrđavi Revelin u sklopu Cercle projekta označio je početak njegove posebne veze s Hrvatskom, a prošlogodišnji nastup na terenima Maksimira još uvijek živi u sjećanju zagrebačke publike.



Uz njega, na događaju Zagreb Pyramids nastupit će i Alex Kennon, te Yakka b2b Pablo Panda i BOSK. Ljubitelji elektronike imat će priliku uživati u vrhunskim ritmovima i nezaboravnom iskustvu u srcu Zagreba. Ne propustite priliku da budete dio ovog izvanrednog događaja i da uživate u glazbenom performansu koji će obilježiti vrući kolovoz.

Ulaznice su dostupne putem sustava Entrio na sljedećoj poveznici: https://www.entrio.hr/event/bsh-invites-hot-since-82-at-zagreb-pyramids-zagreb-fair-open-air-18003