Tvrđava kulture najavljuje novo ime jubilarne sezone na Mihovilu: Emeli Sandé prvi put u Hrvatskoj!

Škotska pjevačica Emeli Sandé nastupa na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila, jednoj od najljepših pozornica na Jadranu koja ovo ljeto slavi desetu koncertnu sezonu! Prvi je to dolazak slavne pjevačice u Hrvatsku, a na pozornici šibenske tvrđave nastupit će 15. srpnja.

Jubilarna deseta koncertna sezona na Tvrđavi sv. Mihovila bit će posebno obilježena i jedva čekamo s publikom podijeliti što smo sve tim povodom pripremili! Uz koncert škotske glazbenice, publika na Mihovilu uživat će u nastupima još itekako zvučnih imena stoga, stay tuned – poručuju iz Tvrđave kulture, organizatora ovog događaja.

Pozornica na Tvrđavi sv. Mihovila, otvorena 2014. godine, do sada je ugostila mnoge regionalne, ali i svjetske glazbene zvijezde te je u kratkom vremenu postala prestižna lokacija za održavanje večernjih događanja koja su pozicionirala Šibenik kao jednu od vodećih koncertnih destinacija u Hrvatskoj. Ekskluzivna open-air pozornica s 1077 mjesta od otvorenja je ugostila preko 200 raznovrsnih događanja - od opera i baleta do rock festivala i elektronske glazbe, a 15. srpnja publika u Šibeniku imat će priliku uživati u jedinstvenoj solo izvedbi Sandé na klaviru.

PR Foto: PR

Proslavljena i nagrađivana škotska glazbenica moćnog glasa prvi je put zapažena 2009. godine od kada je njezina karijera u stalnoj uzlaznoj putanji.



Sandé je triput bila britanska 'pjevačica broj jedan' s pjesmama 'Read all about it', 'Next to me' i 'Beneath Your Beautiful'. Njezin prvi album 'Our Version of Events' deset uzastopnih tjedana držao je prvo mjesto na ljestvicama u Ujedinjenom Kraljevstvu, a 2012. godine s preko milijun prodanih primjeraka postao je najprodavaniji album na 'otoku'. Iste godine Sandé je nastupala na otvaranju Olimpijskih igara, a osvojila je i dva Brit Awardsa - za britanski album godine i za najbolju pjevačicu.

„Kad pričamo o kreativnosti, stvaranju glazbe i dobrih stihova, iskrenost i sirove emocije su moj ključ do uspjeha. Ako na nekoj pjesmi moram raditi duže od jednog dana, vjerojatno joj se neću vratiti“, poručuje proslavljena pjevačica koja će u Šibeniku izvesti pjesme sa svoja četiri albuma – nagrađivanog debitantskog 'Our Version of Events', 'Long Live the Angels', 'Real Life' i 'Let's Say for Instance'.



PR Foto: PR

„Želim da sve strane mene kao glazbenice budu izložene publici, zbog toga mi je jako važno da se glazba veže uz stihove, da stvorim pjesme s kojima se publika može povezati, a ne jednokratne pop hitove“, poručila je Sande na čiji su rad i život utjecale glazbene ikone poput Joni Mitchell, Lauryn Hill i Nine Simone, ali i nevjerojatne Fride Kahlo, čiji portret kao tetovažu ponosno nosi na ruci.

Ulaznice su od danas od podne u sustavu Eventim dostupne isključivo korisnicima Mastercard kartica prva 24 sata, a svi ostali do njih mogu od četvrtka u podne na Eventimu i u City pointu Tvrđave kulture Šibenik. Prvih 300 ulaznica dostupno je po cijeni od 69 eura, a nakon toga cijena ulaznice iznosit će 79 eura. Klub prijatelja šibenskih tvrđava ostvaruje popust od 10 posto u City pointu!