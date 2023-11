Kraj tjedna u Petom Kupeu obilježavaju londonski trap tulum i njemački techno duo Disguised!

Trinity, organizacija poznata po najboljim trap i hip hop tulumima, priprema ovog petka, 24. studenog novi party u Petom Kupeu.

Tijekom pet godina ovaj serijal tematskih partyja održavao se po ekskluzivnim lokacijama i klubovima. Rujansko izdanje Utopia, prvi put u Petom Kupeu, bilo je posvećeno istoimenom albumu Travisa Scotta.

Sjajnu atmosferu, o kojoj se još dugo pričalo, ponovit će ovog petka na tulumu čija je inspiracija London. Ovog petka svira se glazba popularnih britanskih drill/grime/trap izvođača kao što su Central Cee, Dave, Aitch, Stormzy, Aj Tracey, Giggs, Russ Millions, Skepta, Headie One, Fredo i Arrdee.

Peti Kupe osvanut će u znaku Ujedinjenog Kraljevstva, a Trinity poziva na putovanje koje stvara nezaboravnu magiju.

Zabavni njemački techno dvojac Disguised stiže na novi Hush!

Vraća nam se Hush!,, serijal prepoznatljiv po svojoj iznimnoj slobodi, toleranciji i odličnoj techno glazbi. Ove subote, 25. studenog prvi put u Hrvatsku dovode njemački duo Disguised.

Alvaro i Domenik, obojica porijeklom iz južne Njemačke, zrače ekstravagancijom i zabavom na svakom koraku. Bez obzira uživate li u njihovoj glazbi ili ih samo promatrate dok nastupaju, njihova strast prema technu i inspiracija zvucima ranih 2000-ih rezultiraju jedinstvenom fuzijom brze i melodične techno glazbe uz utjecaje detroitskog techna.

Večer će otvoriti El Commando, mladić iz Splita, čija ljubav prema elektroničkoj glazbi započinje 2011. godine u klubu Kocka. Osvojio je Illectricity Nucomers natječaj 2012. godine, bio je član kultnog splitskog kolektiva LoopJunkies te rezident DJ zagrebačkog kolektiva No Balance. Splićanin je strastveni poklonik razlomljenih ritmova, pa se uz njegov izvanredni izbor techno, house i electro žanrova mogu čuti i jungle i dubstep.

Kao šećer na kraju dolazi Insolate, pokretačica Hush! eventa i izdavačke kuće Out of Place. Insolate, koju su jednom prilikom nazvali "našim najboljim izvoznim proizvodom", svojom glazbom osvaja od Amerike do Kine i svira u najvažnijim klubovima Europe, uključujući Berghain, Tresor i Fabrik, te na festivalima kao što su Tomorrowland, Exit i Sonus.

Ulaznice za događanja u Petom Kupeu dostupne su online: https://www.entrio.hr/venue/zagreb/peti-kupe.