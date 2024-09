Omiljene The Frajle vraćaju se u Lisinski sljedeće godine, obećavaju noć ispunjenu plesom, pjesmom i iskrenim emocijama!

The Frajle Foto: Promo

Poznata glazbena grupa The Frajle održat će koncert u dvorani Vatroslav Lisinski 19. ožujka 2025. godine.

Nakon dirljivih trenutaka i euforije koja ih je pratila na posljednjem emotivnom koncertu ovog proljeća u Zagrebu, popularne Novosađanke Nataša Mihajlović, Jelena i Nevena Buča, poznate kao The Frajle, ponovno se vraćaju u Koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski.

S ponosom objavljuju datum novog koncerta - srijeda, 19. ožujka 2025. godine. Na krilima ljubavi koju su upijale tijekom proteklih mjeseci, slaveći petnaest godina karijere, ove ambasadorice dobre zabave ponovo dolaze svojoj vjernoj zagrebačkoj publici. U Lisinskom će opet raspjevati i rasplesati dvoranu u kojoj su, kroz protekle nastupe, stvorile najljepše uspomene.

Već je nadaleko poznato da se zagrebačka publika i The Frajle vole javno. I na ovom koncertu sprema se noć ispunjena plesom, pjesmom i iskrenim emocijama, što je njihov zaštitni znak. The Frajle svojim izvedbama, bilo da su to njihove pjesme ili obrade njima dragih izvođača, uvijek iznova osvajaju publiku. Njihov glazbeni potpis spaja pop zvuk, swing ritmove, panonsku melankoliju i žensku duhovitost, a magični višeglasni aranžmani i originalne interpretacije prožeti su velikom dozom iskrenosti i ljubavi prema glazbi i ljudima. Dodajte tome njihovu dozu ludosti i opuštenosti – i već imate formulu za zarazno pozitivnu energiju koja je gotovo opipljiva na svakom koncertu. Nije ni čudo što se za njihove nastupe u zagrebačkom "hramu glazbe" uvijek traži karta više.

"Što reći Zagrebu, našem drugom domu, a ne ponavljati se? Što reći svim tim divnim ljudima koji nas prate godinama i zbog čije ljubavi postojimo? Svaki novi koncert, a posebno u Lisinskom, za nas je izazov - kako biti bolje, veselije i energičnije. Naše srce je puno zahvalnosti, i upravo zbog vas smo jače nego ikad. Pripreme su već započele, planovi su u punom jeku i nadamo se da će ovaj koncert u ožujku biti dokaz jedne epohe ljubavi – vas kao publike i nas, djevojaka koje kroz život kroče pjesmom", poručuju sretne i uzbuđene Nevena, Jelena i Nataša pred novi zagrebački koncert.

