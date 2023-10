Naš mladi kantautor Teo Grčić predstavio album prvijenac, njegovi snovi pretočili su se u stvarnost!

Teo Grčić ponosno je predstavio svoj album prvijenac ''Šav''.

Sjajnu atmosferu u predivnom ambijentu Wespa business & lounge Green Gold centra u srcu Zagreba, priuštio je mladi kantautor Teo Grčić gdje je s velikim ponosom i zadovoljstvom predstavio svoj album prvijenac ''Šav''.

Svi okupljeni imali su priliku vidjeti i čuti kako se snovi pretoče u stvarnost kroz live izvedbe, koje se nalaze na samom albumu.

Kroz cijelu promociju provela nas je poznata voditeljica, ali i autorica Teovog prvog singla ''Tragovi'' koji se nalazi na prvijencu, Uršula Tolj.

Nekoliko riječi o Teu kao glazbeniku i kantautoru, ali i suradnji sa njime, također je rekao i Miroslav Rus ispred diskografske kuće Hit Records, ukazujući na izniman talent koji je gotovo nemoguće ne primijetiti.

Ovu posebnu večer punu emocija i pozitivne energije otvorio je pjesmom ''Šav'', a kroz glazbeni repertoar pratili su ga za gitarom Filip Vincek, te na klavijaturama Tin Pavlinec.

Osim obitelji i užeg kruga prijatelja koji su svojim dolaskom iskazali Teu iskrenu podršku za sav rad i trud svih ovih godina, također bili su i kolege glazbenici Jure Brkljača, Dino Petrić, Maja Bajamić i Ilija Atanacković, koji su mu se također u jednom trenutku pridružili na pozornici, te pjesmom podigli već uzavrelu atmosferu.

Sinoćnja promocija za Tea Grčića bila je dugoočekivani i poseban događaj, a svoje oduševljenje i uzbuđenje nije skrivao ni tokom samog događanja, kao niti na kraju kada su se 'ugasila sva svjetla',

"Kad bi uspio sažeti dojmove, ne bi to stigao sada u minutu, dvije, tri ili u dan, ovo će vjerojatno trajati, takav energetski naboj i toliku količinu emocija, nisam doživio odavno, kao što se vidjelo i kao što se osjetilo. Bilo je nekih momenata kada me jednostavno presjekao zrak u plućima. Onaj trenutak kada ne možeš sa sobom ništa, ali to je bila najljepša emocija koju sam ja mogao doživjeti. Milijun slika i osjećaja koji su utkani u svaku riječ, u svaku pjesmu, na kraju krajeva u cijeli ovaj projekt, ovaj put i album. Iskreno se zahvaljujem svima, na čelu s Miroslavom Rusom i Hit Recordsom, svim ljudima koji su prisustvovali i dali mi podršku. Ovo bi ponovio svaki dan i siguran sam da bi tada bio najsretniji čovjek na svijetu. Hvala još jednom svima!", poručio je Teo.

Jedno od iznenađenja večeri svakako je bila i premijera video spota za novi singl Tea Grčića ''Ne vrijedi mi'', koji će uskoro moći vidjeti i šira publika, a kao ''šlag na kraju'' i prigodna torta povodom same promocije.

Album prvijenac 'Šav' možete pronaći u svim boljim prodavaonicama nosača zvuka, online na webshopu HitmusicBox i na digitalnim servisima, Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal, Amazon i mnogim drugima.