Svjetska glazbena ikona i ekscentrična umjetnica Róisín Murphy dolazi u Šibenik

Svjetska glazbena ikona Róisín Murphy s bendom dolazi 6. kolovoza na Tvrđavu sv. Mihovila.

Róisín Murphy ima koncert na Tvrđavi sv. Mihovila 14. kolovoza u 21 sat! Poznata najprije kao frontmenica dance i trip hop dua Moloko, a kasnije i kao samostalna umjetnica, Róisín Murphy se vrlo rano pozicionirala kao prepoznatljiva glazbenica i apsolutna vladarica britanske dance scene, kako vokalno, tako i vizualno. Njezini nastupi su veličanstveni, te će i koncert na Tvrđavi sv. Mihovila prisutnima pružiti njenu dobro znanu kombinaciju samozatajnog šaputanja i raskošnog raspona glasa, s jedne strane opuštajućeg jazza 20-tih godina, a s druge tajnovitog, maštovitog i uvijek odvažnog plesnog ritma.

Roisin Murphy - 2 Foto: AFP

Nakon uspješne ere Moloka, Murphy je izbjegla zamku mnogih glazbenika da nastavi u identičnom tonu i ostvaruje se uvijek iznova kroz zvuk bivšeg benda.

Od prvog albuma Ruby Blue, bilo je jasno kako Murphy ima vlastiti glazbeni izraz. Suradnja s eksperimentalnim glazbenikom Matthewom Herbertom iznjedrila je album divljeg i svakodnevnog, glatkih jazz i dance ritmova kombiniranih sa zvukovima zvonjave telefona i šuškanja, prelijepo izraženih u hitovima poput ''Rama Lama''.

Iduća uspješnica, album Overpowered, pokazao je Róisín Murphy kao ozbiljnu i predanu umjetnicu stalno iznenađuje. Neodoljivim poigravanjem s mainstream scenom, istovremeno ostajući vjernom sebi, nastaju hitovi poput naslovnog ''Overpowered'', ''You Know Me Better'' i ''Movie Star'', još jednom ističući njenu samopouzdanost i jedinstvenost.

Roisin Murphy - 2 Foto: AFP

Murphy je posljednih godina surađivala s mnogim poznatim glazbenicima i producentima, poput Groove Armade, Davida Byrnea, Fatboy Slima i Davida Moralesa. Suradnja s Lucom C & Brigante, donijela joj je i privatni i profesionalni uspjeh, ljubav i seriju obrada talijanskih klasika pod nazivom Mi Senti, gdje je udahnula novi uzbudljivi život klasicima velikana Mine i Lucija Battistija. Njen glatki talijanski kombiniran sa elektronikom dao je nadrealnu dozu već emotivnoj glazbi. Aktualna suradnja Róisín Murphy s producentom Mauriceom Fultonom donosi četiri posve nova dance singla koja će biti popraćena i kratkim filmovima, te objavljivana jedan po jedan, povećavajući misteriju i napeto iščekivanje.

Sretnici na Tvrđavi sv. Mihovila uživat će u ovom spektaklu koji će zasigurno, poput Murphyina hita, biti ''Unputdownable'', kao izvučen s prašnjavog tavana, ali istovremeno svjež i zaigran tjera na ples.

Eklektična, ekscentrična i svestrana umjetnica publiku u Šibeniku osvojila je na fantastičnim koncertima na Tvrđavi sv. Mihovila 2018. godine i na dočeku 2023. godine, a nova prilika za dobar provod stiže uskoro!