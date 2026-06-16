ULTRA Europe 2026 bit će pravi spektakl! Calvin Harris predvodi impresivan line-up

Manje od mjesec dana prije početka ULTRA Europe 2026 organizatori su otkrili posljednja imena koja zaokružuju najveći line-up u povijesti festivala. Uz Calvina Harrisa, Martina Garrixa, Hardwella i brojne druge svjetske zvijezde, u Split stižu novi izvođači koji će dodatno obogatiti program na glavnoj i festivalskim pozornicama.

Manje od mjesec dana dijeli nas od početka najvećeg izdanja festivala ULTRA Europe do sad.

Predvođeno povijesnim dolaskom Calvina Harrisa, jednog od najuspješnijih glazbenih umjetnika današnjice, Split će okupiti najveći popis izvođača u povijesti festivala. Organizatori su upravo otkrili posljednja glazbena imena koja će zaokružiti spektakl zbog kojeg od 10. do 12. srpnja na splitski Park Mladeži stižu deseci tisuća obožavatelja iz više od 140 zemalja svijeta.

Uz rekordnu međunarodnu potražnju i najveći interes publike dosad, sve upućuje na to da će ULTRA Europe 2026 ostati upamćena kao jedno od najznačajnijih festivalskih izdanja.

Godina u kojoj na ULTRA Europe po prvi put stiže Calvin Harris već je osigurala svoje mjesto među najvažnijim festivalskim trenucima. Jedan od najutjecajnijih glazbenih umjetnika današnjice predvodi izdanje koje će okupiti rekordnu koncentraciju svjetskih zvijezda elektroničke glazbe i podići status Splita kao nezaobilazne postaje na globalnoj festivalskoj karti na novu razinu.

Publiku očekuju i nastupi Martina Garrix, Hardwella, Armina van Buurena, Afrojacka, DJ Snakea, Johna Summita, FISHERa, Dom Dolle i brojna druga imena koja pune stadione, arene i najveće svjetske festivale, a sada im se pridružuje još četiri izvođača. Glavnu pozornicu preuzet će BUNT., predstavnik nove generacije elektroničke glazbe koji je u posljednjih nekoliko godina prerastao status izvođača u usponu i etablirao se kao globalni fenomen.

Njegov prepoznatljiv spoj melodičnog housea, emotivnog storytellinga i festivalske energije osvojio je publiku diljem svijeta, dok pjesme poput „Clouds“, „Trippin“ i „Crown“ broje stotine milijuna streamova. Ime ove mlade glazbene zvijezde, osim na ULTRA Europe, ujedno se nalazi u vrhu popisa izvođača na najvažnijim festivala diljem Europe.

U Split stiže i Plastik Funk koji je već puno desetljeće prisutan na najvećim svjetskim pozornicama, a uspjeh mu je obilježen s više od 100 milijuna streamova te podrškom izvođača poput Davida Guette, Don Diabla i Tujama.

Redovito ime na popisu izvođača festivala ULTRA Europe je MYKRIS koji se i ove godine vraća u Split gdje već godinama oduševljava publiku svojom energijom, prepoznatljivim nastupima i snažnom povezanošću s Ultranautima.

Poseban festivalski trenutak donijet će i ekskluzivni B2B nastup američkih bass glazbenih senzacija Ray Volpea i Sullivan Kinga koji posljednjih godina predvode novu generaciju izvođača na svjetskoj dubstep i bass sceni.

Veliko oduševljenje među dugogodišnjim Ultranautima izazvat će i povratak Dash Berlina, jednog od najprepoznatljivijih imena svjetske trance scene i izvođača čiji su nastupi obilježili neke od najemotivnijih trenutaka u povijesti ULTRA Europe.

Ljubitelje underground zvuka i ove godine očekuje bogat program na jednoj od omiljenih festivalskih pozornica među Ultranautima. Uz već najavljena velika imena, RESISTANCE line upu se pridružuje i Malóne Morez kubanski producent prepoznatljiv po spoju house i afro ritmova koji u poslijednjih nekoliko godina izaziva posebnu pažnju publike. RESISTANCE pozornica ugostit će i Deer Jade, umjetnicu koja svojim melodičnim setovima redovito osvaja publiku najvećih svjetskih festivala.

Treća faza donosi nova imena i na pozornice UMF i Oasis, dvije nezaobilazne festivalske zone koje iz godine u godinu okupljaju publiku u potrazi za novim glazbenim otkrićima, jedinstvenom atmosferom i drugačijim festivalskim iskustvom.

Dok UMF Stage predstavlja prostor susreta globalnih trendova i novih generacija elektroničke scene, Oasis donosi opušteniji ritam i pažljivo odabranu kombinaciju regionalnih i međunarodnih izvođača. Ovogodišnje izdanje donosi i značajan iskorak za UMF pozornicu koja će posjetiteljima ponuditi potpuno novo, luksuznije festivalsko iskustvo. Pozornica će gotovo udvostručiti svoje dimenzije te kroz unaprijeđenu produkciju, scenografiju i sadržaje postati jedno od najatraktivnijih mjesta unutar festivalskog kompleksa, dodatno potvrđujući kontinuirano ulaganje ULTRA Europe u kvalitetu i razvoj festivalskog doživljaja.

Njezin međunarodni karakter dodatno potvrđuje i ovogodišnja postava izvođača koja okuplja talente iz Španjolske, Belgije, Portugala, Francuske, Japana, Australije i Meksika i mnogih drugih zemalja. Među njima se ističu D. Lacrux, Nils Van Zandt, Pette, Charles B,

Yamatomaya, TwoFace te Block & Crown, a upravo ta raznolikost zvuka, energije i doživljaja čini ULTRA Europe mnogo više od festivala te svake godine stvara jedinstveni glazbeni svijet unutar Parka Mladeži.

U prodaju je pušten i ograničen kontingent jednodnevnih ulaznica koje se za domaće fanove u prvoj fazi mogu pronaći putem sustava Entrio po cijeni od 69€ za GA i 109€ za VIP iskustvo. Dostupan je i TIER 2 trodnevnih regionalnih ulaznica po cijeni od 135€, a za trodnevne VIP ulaznice, koje će uskoro biti rasprodane, potrebno je izdvojiti 299€.

Sve informacije o festivalu, osim na službenoj stranici www.ultraeurope.com, mogu se pronaći i na Facebook stranici festivala, Twitter profilu, Instagram profilu.