Sonus Croatia 2025 pripremio najveće izdanje do sad – 4 kluba i po prvi puta stage na plaži Zrće

Saznajte prva imena na programu za 2025, objavu partnerstva s američkim event organizatorom Insomniacom i početak prodaje early bird regionalnih ulaznica

Adam Beyer, Adriatique, Anetha, Bedouin, Ben Hemsley, Ben Klock, Ben Sterling, Deborah De Luca, Fatima Hajji, FJAAK, Fleur Shore, Gordo, Indira Paganotto, Jan Blomqvist live, Joseph Capriati, Loco Dice, Mau P, Miss Monique, Nico Moreno, Reinier Zonneveld live, Ricardo Villalobos, Seth Troxler, Sven Väth, Vintage Culture, WhoMadeWho (Hibridni DJ set) i mnogi drugi.

17.- 21. kolovoz 2025. plaža Zrće, otok Pag

Povoljnije regionalne ulaznice u prodaji na:

https://we-love-sound.com/sonus-festival

Sara Landry Foto: Marko Edge

Sonus, vodeći festival na sceni, podiže svoje festivalsko iskustvo za 2025. na nove visine, kao prvi korak u novoj eri partnerstva s američkim organizatorom događaja Insomniac. Danas otkriveni lineup Sonusa ponosno prikazuje svoju prepoznatljivu fuziju novih zvijezda, legendi i trendsettera, pojačanu elementima avanturističkog putovanja koji ovaj događaj čini jednim od najpoznatijih destinacijskih festivala na svijetu. Insomniac pridonosi svojim bogatim iskustvom produkcije kako bi nastavio uzdizati kvalitetu Sonusa koji će se 17. do 21. kolovoza 2025. održati na plaži Zrće otoka Paga.

PR Foto: Marko Edge

12. izdanje Sonusa bit će najambicioznije do sada i uključivat će čak 4 kluba - Noa Beach Club, Aquarius, Papaya i Kalypso, ali i prvi put pružiti iskustvo plesanja na samoj plaži Zrće. Sonus Croatia 2025 održat će se u partnerstvu vodećeg regionalnog eventa branda We Love Sound posljednjih 20 godina, producentima događaja Time Warp s više od 30 godina na svjetskoj sceni i organizatorom najuspješnijih evenata u SADu - Insomniac-om. Insomniac koji je najpoznatiji po vodećim EDC događajima diljem Sjedinjenih Američkih Država, svojom stručnosti u produkciji nekih od najboljih festivala na planeti, sve svoje znanje pretočit će underground instituciju koju predstavlja Sonus.

PR Foto: Marko Edge

Program Sonusa 2025. godine, ispunjen novim zvijezdama na sceni kao i najvećim svjetskim headlinerima, uključuje imena poput vođe Drumcode-a Adama Beyera, ambasadora legendarnog berlinskog kluba Berghain - Bena Klocka, njemačkog dua FJAAK, melodične zvukove talijanske zvijezde Deborah De Luca i psy ritmove Španjolke Indire Paganotto, velikana talijanske scene Joseph Capriatija, neobične rave ritmove Reiniera Zonnevelda uživo, vješti minimal Ricarda Villalobosa, uvijek vrhunskog Setha Troxlera, i legendu Cocoona - Sven Vätha.

Za house i melodične zvukove bit će zaduženi Adriatique i Anetha, organski zvuk donijet će duo Bedouin, a nove ritmove Ben Hemsley i Ben Sterling. Bass zvuk donijet će Fleur Shore i Gordo dolaze uz melodije Jana Blomqvista koji će nastupiti uživo, klubskih bangera Loco Dice-a, warehouse zvukove Mau P-a, progresivnu raskoš Miss Monique, hipnotičke ritmove Vintage Culture i hibridni DJ set WhoMadeWho, uz mnoge druge koji će biti objavljeni.

Domaćini stage-eva ove godine uključuju: eminentni američki klubovi Space Miami i Factory 93 koji će predstaviti zvuk Los Angelesa na Sonusu u kolovozu 2025.

Reinier Zonneveld live Foto: Dino Ninković

„In music and nature we trust“ (“U glazbu i prirodu vjerujemo”) oduvijek je bila mantra Sonusa, ali i ozvučenje kao prioritet u produkciji festivala. Te jednostavne vrijednosti donijele su Sonusu globalnu reputaciju događaja koje pruža jedinstveno iskustvo na prekrasnoj lokaciji, okruženoj prelijepim Jadranskim morem. Sonus predstavlja okupljanje ljubitelja kvalitetne elektroničke glazbe iz cijelog svijeta, gdje posjetitelji mogu doživjeti zadivljujuće izlaze i zalaske sunca svaki dan, i isplanirati svoju zabavnu avanturu na pijesku, na moru ili pod zvijezdama. Sonus je festival koji organiziraju rejveri za rejvere, od uživanja u najkvalitetnijem ozvučenju do vrhunske produkcije — rezultat je zaista idilična mješavina glazbe, ljetovanja i kulture, s istomišljenicima iz više od 85 zemalja svijeta.

Kao i svake godine, održat će se i boat partiji na kojima su prethodnih godina nastupili izvođači poput Archie Hamiltona, Peggy Gou, tINI, Ellen Allien, Enzo Siragusa, Clare Cuvé, Paule Temple i mnogi drugi. Godina 2025. također će donijeti povratak pop-up evenata, po uzoru na event s Hectora Oaksom 2024. u klubu Tattva. Afterpartyji ostaju u srži identiteta Sonusa i bit će dio programa 2025.

Papaya Foto: Dino Ninković

Osim ritmova, na Sonusu se može uživati u bogatoj ponudi otoka Paga, od autentične hrvatske kuhinje, do vodenih sportova, kajakarenja, penjanja po stijenama, iznajmljivanja quadova, bungee jumpinga, wind i kite surfinga, sve to samo 10 minuta od festivala, uz širok raspon smještaja koji odgovara svim budžetima.

Sonus Festival predstvalja jedinstveni spoj kvalitetne muzike, odmora i zadivljujuće priprode čiji je posljednje 2 godine ponosan partner bio Hrvatska turistička zajednica. #InspiredbyCroatia #CroatiaFullOfLife

Ulaznice u prodaji na:

https://we-love-sound.com/sonus-festival

Sonus 2025 Lineup - Prva faza (A-Z)

Adam Beyer

Adriatique

Alex Wann

ALISHA

Anetha

ARTBAT

Bedouin

Ben Hemsley

Ben Klock

Ben Sterling

Boris Brejcha

Deborah De Luca

Dennis Cruz

DJ Heartstring

Fatima Hajji

FJAAK

Fleur Shore

Funk Tribu B2B Bad Boombox

Gordo

Indira Paganotto

Jan Blomqvist live

Joseph Capriati

KI/KI

Loco Dice

LOVEFOXY

Mau P

Miss Monique

Nico Moreno

Ogazón

ØTTA

Partiboi69

Patrick Mason

Reinier Zonneveld live

Ricardo Villalobos

Richie Hawtin

Seth Troxler

Shimza

Sven Väth

Trym

Vintage Culture

WhoMadeWho (Hybrid DJ Set)

Pratite Sonus na kanalima namijenjen regionalnim posjetiteljima:

Web: https://we-love-sound.com/sonus-festival

Instagram https://www.instagram.com/welovesound/?hl=en

Facebook https://www.facebook.com/insoundwetrust/

TikTok https://www.tiktok.com/@welovesound

Viber https://vb.me/936cb9



O Insomniacu

Insomniac organizira neke od najinovativnijih glazbenih festivala i događanja na svijetu. Opremljeni vrhunskom rasvjetom, pirotehnikom i dizajnom zvuka, velikim umjetničkim instalacijama, kazališnim izvođačima i specijalnim efektima nove generacije, ovi događaji očaravaju osjetila i inspiriraju jedinstvenu razinu interakcije s fanovima. Kvaliteta iskustva je najvažniji prioritet tvrtke.

Osnovan prije 30 godina, Insomniac organizira 10.000 koncerata, klupskih večeri i festivala za sedam milijuna posjetitelja godišnje diljem svijeta. Glavni godišnji događaj ovog organizatora, Electric Daisy Carnival Las Vegas, najveći je festival plesne glazbe na svijetu i privlači više od 525.000 obožavatelja tijekom tri dana.

Tvrtku je osnovao Pasquale Rotella, a od svog osnivanja 1993. godine ima sjedište u Los Angelesu. Godine 2013. Insomniac je sklopio partnerstvo s globalnom zabavnom tvrtkom Live Nation.

Pratite Insomniac novosti i objave na Insomniac.com, Facebooku i Twitteru.