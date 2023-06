Simple Red 21. lipnja osvajaju Pulu svojim najvećim hitovima

Simple Red u srijedu, 21. lipnja dolazi u Pulu.

Simple Red svirat će u srijedu, 21. lipnja u jednoj od najljepših koncertnih arena u svijetu, pulskom Amfiteatru.

Požurite se ako još uvijek niste nabavili karte, jer vremena je malo i tek nas sati dijele od koncerta.

Hitovi benda postali su pop klasici i govore sami za sebe: “Money Is Too Tight (To Mention)”, “Fairground”, “Holding Back The Years”, “Sunrise”, “If You Don’t Know Me By Now”, “Every Time We Say Goodbye”, “Something Got Me Started”, “Holding Back The Year”, “Stars”, “The Right Thing”, “A New Flame”, “Home”,…

Simple Red - 2 Foto: AFP

Mick Hucknall i Simply Red u Hrvatskoj imaju velik krug obožavatelja i sigurno će svi oni pohrliti na koncert, koji će biti pravi spektakl.

"Radujemo se povratku u Europu kako bismo nastupili za vas. Želim da svi uživamo u svirci, da se publika digne na noge i uživa u ritmu naše glazbe te da svi zajedno posvetimo svoje srce upravo glazbi", izjavio je Mick Hucknall.

Simple Red - 1 Foto: AFP

Simple Red objavio je još ranije ime predgrupe koja će zagrijati pulsku publiku pred njihov dugoočekivani nastup. Riječ je o švedskoj kantautorici slovenskih korijena, Marini Mårtensson, koja će u elektro-akustičnom duo izdanju s Mariom Babojelićem osvojiti glazbene zaljubljenike svojim prepoznatljivim soul, pop i elektroničkim prizvukom.

Više informacija o rasporedu turneje i datumima te prodaji ulaznica može se pronaći na službenoj stranici benda www.simplyred.com.

Ulaznice za pulski koncert u prodaji su putem sustava www.eventim.hr.