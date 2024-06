Silente o najvećem koncertu karijere: "Tremu nosimo i na maloj produkciji pa nije problem ni ovo"

Silente 29. lipnja stiže na Šalatu. Tim povodom razgovarali smo sa Saninom Karahmedovićem, autorom i osnivačem benda.

Silente se priprema za najveći koncert karijere. Na pozornicu na zagrebačkom stadionu Šalata dubrovački bend se penje u subotu, 29. lipnja 2024.

Povodom koncerta na Šalati razgovarali smo sa Saninom Karahmedovićem, autorom i osnivačem benda.

"Ovo će definitivno biti najbolji i najveći koncert grupe, ali to nam uopće nije teret već na to gledamo samo pozitivno. Želimo ispuniti i svoja i očekivanja publike. Ja osobno jako volim ići na koncerte na Šalatu i oduvijek sam sanjao da će bend Silente svirati tamo. Mjesto ima fantastičnu vibru i zaista je fantastično što sviramo tamo. A što se tiče očekivanja, ja rado primam taj teret, ako to znači dobar koncert. Treme se u ovih deset godina i onako nisam riješio, tako da sam potpuno na to navikao i živim s tim i ako je to cijena našeg koncerta na Šalati neka bude tako", rekao nam je Sanin.

Silente će nas na do sada najvećem koncertu u karijeri provesti kroz izuzetno uspješan put benda koji im je donio mnogobrojne nagrade, priznanja publike i struke. Bit će to prilika čuti presjek cijele karijere, s osvrtom na sve albume i aktualne singlove.

Bend se intenzivno priprema za subotu.

"Inače ne sviramo tako dugo, ali ovo će ipak biti koncert presjeka naše karijere. Sama produkcija dozvolit će nam da radimo ono što inače ne bi mogli. Pozornica je ogromna, a rasvjeta će biti impresivna. Tu pozornicu dijelimo sa svim velikim bendovima koji će ljeto nastupiti na Šalati. Ovo će biti jedinstveno

Jako smo nabrijani. Tremu nosimo i na maloj produkciji pa nije problem ni ovo", kazao je.

Bend od nedavno nastupa s novom pjevačicom Larom. Prvi singl koji je otpjevala Lara 'Sve što treba znat o ženi' već mjesecima ne silazi s vrha trendinga. Publika je s oduševljenjem dočekala i pjesmu ‘Sve da ima neki način’.

"Svaka promjena u bendu boli, jer to je ipak obitelj. No, nama je najbitnije da jezgra benda ostane. S Larom smo uspjeli sačuvato ono što Silente jeste. Potraga za pjevačicom u našem je slučaju bilo manje pitanje glasa, a važno nam je bilo da se neka jezgra očuva i da to zvuči kako je i zvučalo do sada. Tibor je bio taj koji je odlučio i rekao da ne može zamisliti nikoga osim Larinog glasa. Lara je dosta mlađa od nas, ali dolazi iz istoga miljea. Kada gledam Laru kao da gledam sebe dok sam bio mlađi. Nama je najbitnije bilo da su glava i srce na mjestu, sve ostalo će doći", rekao nam je Sanin.

Silente je vjerojatno najmlađi bend koji je dosad rasprodao malu dvoranu Doma sportova 2016., da bi to isto učinili dvije godine kasnije. Dvostruki rasprodani koncerti u velikom pogonu Tvornice kulture, kojima su u listopadu prošle godine obilježili desetljeće od objave albuma “Lovac na čudesa”, savršen su uvod u veliki open-air spektakl u centru Zagreba.

Probe im nikada nisu bile problem i još uvijek uživaju u svemu.

"Nama nema ništa zabavnije nego doći na probu i zafrkavati se. Kada je Lara došla unijela je neku novu energiju. Ona je neopterećena. Mi smo stari đukci, radimo ovo deset godina i nama sve smeta, sve živcira. Laru nije briga, sve joj je novo. Upravo to neiskustvo donosi ljepotu".

Lari je ovo prvi bend i do sada nikada nije bila u studiju. "Volio bih da svatko može sačuvati u sebi malu dozu nezrelosti i malo dijete u sebi. To je zbilja bogatstvo".

Sanin je objavio prvu zbirku pjesama 'Terca na tišinu'. Sa njom obilazi gradove i radi promociju knjige.

"Ne mogu reći što mu je draže jer motivacija i za jedno i drugo su Silente pjesme".

Kada piše pjesme piše ih s ciljem da budu uglazbljene.

"To je moja početna pozicija. I bend i zbirka su zapravo jedna cjelina. Pišem pjesme da se one pjevaju. Vjerujem u te pjesme. I zapravo ne razdvajam te dvije stvari, ali mi je drago da me ljudi zovu na promocije i baš su mi fora. Nisam ni znao da ima toliko ljudi da uopće mogu negdje mogu doći i pričati o svojim pjesmama", napominje.

Čudesno putovanje za Silente, bend oko kojeg niti dan danas hype ne jenjava, označio je album “Lovac na čudesa”.

Debi im je zavrijedio Porina u kategoriji Novi izvođač godine, nagradu Hrvatskog radija za najboljeg novog izvođača emisije Music Pub te Nagradu Instituta hrvatske glazbe za najviši ulaz novog izvođača na Top Hr 40. Jednako uspješno nastavili su albumi “Neće rijeka zrakom teći”, “Malo magle, malo mjesečine” kao i posljednji “IV” koji je među najboljim godišnjim izdanjima u zemlji, a svih sedam singlova ušlo je top 20 ljestvicu najemitiranijih pjesama u Hrvatskoj. Nova pjesma “Sve što treba znat o ženi” nakon nepunih šest mjeseci od objave i više od 1,1 milijuna pregleda na YouTubeu i dalje drži svoje mjesto u top 20 nacionalne radijske ljestvice singlova po emitiranju.

Singlovi koji osvajaju radijske postaje i među najizvođenijima su u državi, kao i neprestani koncerti po cijeloj regiji, još jednom potvrđuju Silente kao trenutno jedan od naših najaktualnijih bendova.

Mi se veselimo koncertu, baš kao i cijeli bend. Bit će ovo pravi spektakl i savšeni koncert za pravi početak ljeta.