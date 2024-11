She Loves Pablo predstavlja peto studijsko izdanje

She Loves Pablo nakon četiri godine napokon publici donosi svoj peti studijski album, jednostavno nazvan "She Loves Pablo".

Njihovo novo studijsko izdanje predstavlja odličan uvod u slavljeničku 2025., u kojoj ova žestoka rock mašina slavi velikih, 20 godina postojanja.

"Mouth For Bore" i "The More You Hold Your Breath, The Less You Have" singlovi su kojima su She Loves Pablo najavili album, na kojem se ukupno nalazi 11 pjesama. Dan prije objave albuma objavili su i pjesmu "Pretty Company, Big Inconvenience". Na svim pjesmama je, kao i inače, radio čitav bend, za cover je zaslužan Marko Nemec, a album je producirao, miksao, snimio i masterirao Leonard Klaić.

Zagrebački groove rock prvaci već skoro čitavih 20 godina čine okosnicu domaće alternativne scene, a zahvaljujući nerijetko rasprodanim neobuzdanim koncertima iznova potvrđuju predispozicije za svjetske pozornice. Svoj upečatljivi zvuk su osim na domaćim, predstavili i na europskim pozornicama. Domaća publika ih neće još dugo čekati, a detalje koncerta bend će objaviti uskoro.

"She Loves Pablo" u izdanju Dostave Zvuka i Dirty Old Labela možete poslušati na svim streaming servisima.