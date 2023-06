Severina zavodljivim pozama najavila novi album naziva ''Sorry'', a na njemu je i suradnja s poznatim mladim balkanskim glazbenikom

Severina najavljuje izlazak svojeg trinaestog albuma pod nazivom ''Sorry'', a za dvije pjesme ostvarila je suradnju s poznatim mladim regionalnim glazbenikom Nuccijem.

Naša najproduktivnija glazbenica Severina objavljuje svoj novi album ''Sorry'', koji će premijerno predstaviti pet novih spotova na YouTubeu, kao i na svim drugim digitalnim platformama. Uz mnogobrojne dosadašnje kompilacije te tri DVD-a s turneja ''Virujen u te'', ''Tridesete uživo'' i ''Dobrodošao u klub'', bit će ovo i trinaesti Severinin studijski album.



Prve dvije pjesme, naziva ''Sorry'' i ''Metak'', koju izvodi s mladim trep reperom Nuccijem, bit će objavljene u utorak, 27. lipnja. Tjedan dana kasnije na redu su izlasci pjesama ''Nebo'' feat. Sandi i KIMMV te ''Pravda za ljubav'', a potom i ''Sto stepeni'' feat. KIMMV i Filip Miletić.



Posljednju pjesmu i spot ''Woodoo riba'' Severina će objaviti u rujnu, a paralelno s njom će izaći i pjesme na vinilu i CD-u. To ujedno predstavlja prvi dio albuma, koji se na nalazi na ''A strani'', a na njemu će se nalaziti još dva singla, koja su već objavljena – ''Vjerujem u Boga'' i ''Fališ mi'', koja se već približava brojci od 70 milijuna pregleda na YouTubeu.



Drugi dio albuma, odnosno ''B strana'' bit će objavljen na jesen ili zimu, kada će paralelno biti objavljen i ukupno četvrti Severinin DVD, s turneje ''The Magic Tour''.



Severina se neizmjerno raduje objavljivanju novog albuma, kao i novoj regionalnoj turneji po arenama, ukupno petoj regionalnoj turneji u karijeri, što je čini jednim od rijetkih izvođača s ovih prostora.