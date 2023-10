Sandi Cenov u novom je spotu ugostio atraktivnu Hanu, ali i posebnu zvijezdu na četiri kotača!

Nedavno je Sandi oživio svoj stari hit "Nebo" u suradnji sa Severinom, a sada nam predstavlja nešto sasvim drukčije. Nova pjesma, ali i nova suradnja o kojoj će se još dugo pričati.

Sandi Cenov feat. Hana "Ma boli me za sve" od danas je u radijskom eteru, YouTubeu i na digitalnim servisima kao što su Spotify, Deezer, Tidal i mnogi drugi.

Osim kao izvođač, Sandi se ovoga puta pojavljuje i kao autor glazbe i teksta, dok je aranžman i produkcija djelo Mihaela Bluma. Kako nam je otkrio, za Sandija je ovo iz više razloga jedna posebna priča, koju je jedva dočekao predstaviti svojoj brojnoj publici.

''Nakon suradnje sa Severinom, s kojom sam u potpuno novom ruhu otpjevao svoju staru pjesmu 'Nebo', bio mi je veliki upitnik nad glavom - što dalje!? Izuzetno mi je zabavno bilo raditi sve to u potpuno novom, modernom pristupu današnjim trendovima u glazbi, pa sam tako odlučio svoju autorsku pjesmu snimiti u varijanti, tj. aranžmanu, koji prati današnju modernu glazbu. Aranžer i producent Mihael Blum moje je zamisli sproveo u djelo i ponosan sam na to kako zvuči 'Ma boli me za sve'", otkrio je.

Zašto baš Hana? Mlada, atraktivna, svojom pojavom, ali prije svega talentom, nikoga nije ostavila ravnodušnim, stoga Sandi nije dugo razmišljao o odabiru osobe koja će mu se pridružiti u ovom projektu.

"Za dio koji objašnjava žensku perspektivu priče - odabrao sam Hanu, koja je trenutačno u uzlaznoj glazbenoj putanji, puna talenta i pozitivne energije. Suradnja s njom na snimanju, kako same pjesme, tako i spota, bila je točno onakva, kakvu sam i želio. Strast, energija i duboka posvećenost glazbi'', poručio je Sandi.

Ideja da upravo ona svojom pojavom i vokalom začini cijelu priču Hanu je i više nego oduševila i odmah je prihvatila poziv.

''Sandija sam upoznala na snimanju emisije u Beogradu. Bilo mi je jako drago što smo se upoznali jer ga slušam od malih nogu. Ovako usput, obožavam njegovu pjesmu 'Malena'. Kada mi se Sandi obratio za suradnju, to je bez razmišljanja bilo automatski da za mene jer cijenim Sandija i njegovu glazbu, a 'Ma boli me za sve' ne izlazi mi iz glave. Želim mu puno uspjeha s novom pjesmom, i da bude prva na svim radijskim stanicama.''

Jedan od zanimljivijih momenata, kada govorimo o novoj pjesmi, ali i prije svega spotu, svakako je posebna zvijezda koja se pojavljuje. Sandi Cenov, poznati je ljubitelj automobila i utrka, stoga je sa velikim uzbuđenjem za potrebe snimanja video spota, ugostio svoju Shelby Cobru, ljepoticu na četiri kotača i jedan od najrjeđih primjeraka na našim prometnicama, koji dolazi iz njegove privatne kolekcije.

Cijela priča pred kamerama odvijala se u režiji Luke Matkovića i Ane Cindrić, a kako doznajemo, ekipa se na setu i više nego dobro zabavila, odlične atmosfere nije nedostajalo, a konačni rezultat to sve još jednom samo i potvrđuje.