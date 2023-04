RNB Confusion slavi 20 godina na LMF, Sea Star, Exit i Weekend Media festivalu!

U 2023 godinu, RNB Confusion ulazi slaveći veliku 20. obljetnicu sa već rasprodana dva partyija iza sebe, te najavom velike festivalske turneje ovog ljeta. Ovo će biti najveća godina za ekipu iz RNB Confusion-a, a gust raspored do kraja ljeta već je obilato popunjen.

Na prvu festivalsku pozornicu, RNB Confusion će se popeti sa svojim soundsystemom kojeg čini DJ TURK i ZEMBO LATIFA u sklopu umaškog Sea Star Festivala od 19.-20. svibnja na kojem će nastupiti i legendarni THE PRODIGY.

Pogledaj i ovo ROĐENDANSKI PARTY U TVORNICI U petak 19.travnja RNB Confusion slavi 16. rođendan u zagrebačkoj Tvornici kulture

Do sada najveći iskorak na festivalsku scenu, RNB Confusion će ovjekovječiti sa bogatim programom u trajanju od 3 dana, između 15.-17.06. u sklopu LMF Festivala na kojem će ugostiti najveća regionalna i internacionalna imena r&b, hip-hop i trap scene. RNB Confusion će na pozornicu LMF Festivala dovesti kralja zagrebačkih rima STOKU, najboljeg proglašenog klupskog DJ iz Londona TEDDY LEWIS, hitmakera ZEMBA LATIFU, eminente bosanske, makedonske i slovenske hip hop kolektive BROWN SUGAR RnB, SURESHOTZ i SLADICA, prve dame zagrebačke DJ scene DJ REU i DJ KIKI B, zagrebačku dj instituciju DJ INDY, trap kolektiv TREPAJ il' KREPAJ, te DJ TURK-a. Na LMF Festivalu nastupaju neka najveća imena elektroničke scene poput Camelphat, Claptone, Above & Beyond, Artbat i Adam Beyer.

Ljetnu festivalsku špicu RNB Confusion zaokružit će prvim nastupom na pozornici EXIT festivala u Novom Sadu 8. srpnja povodom proslave 50 godina hip-hop žanra, zajedno uz bok sa WU-TANG CLAN i preko 30 regionalnih izvođača.

Finale festivalske sezone, biti će gostovanje na našem najvećem regionalnom medijskom događaju Weekend Media Festival od 21.-24. rujna, u sklopu kojeg će ekipa RNB Confusion-a rasplesati sve posjetitelje u Rovinju.

RASPORED RNB CONFUSION DOGAĐANJA:

13/05 – SPRING BREAK OPEN AIR – PETI KUPE terasa (Zagreb) – 17-23h

13/05 – XX BIRTHDAY PARTY – POGON KULTURE (Rijeka) – 22-00h

20/05 – SEA STAR FESTIVAL (Umag)

21/05 – NOTORIOUS B.I.G. BIRTHDAY PARTY – PETI KUPE terasa (Zagreb) – 12-17h

15-17/06 – RNB CONFUSION STAGE @ LMF FESTIVAL (Zagreb)

30/06 – BLOCK PARTY – MSU OPEN AIR (Zagreb) – 17-00h

08/07 – EXIT FESTIVAL (Novi Sad)

21-24/09 – WEEKEND MEDIA FESTIVAL

Ulaznice za partyije u organizaciji RNB Confusion-a pronađite u sustavu Entrio.hr, a za Festivale posjetite službene stranice svakog od Festivala.