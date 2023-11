Rebeka Ljiljak napravila je bajkovitu vizualnu priču o Human designu koji se zasniva na nekoliko učenja, evo što je to!

Rebeka Ljiljak donosi priču o Human designu koji se zasniva na nekoliko različitih učenja, a za sebe kaže da je Projektor.

Rebeka Ljiljak već nas je navikla da pjesme ne radi samo radi glazbe već njima prenosi koncepte kojima pokušava potaknuti slušatelje na samospoznaju kroz razne alate iz područja duhovnosti. Ovog puta donosi priču o Human designu koji se zasniva na nekoliko različitih učenja: astrologiji, tradicionalnom sustavu čakri, kineskom I Chingu, Kabali i, ni manje ni više, nego kvantnoj mehanici.

Slično natalnoj karti, Human Design mapa sadrži niz različitih elemenata koji govore o našem energetskom sustavu i, još važnije, o našem ''tipu'' (ili dizajnu). U Human Design sustavu postoje četiri različita tipa: Manifestatori (8% ljudi), Generatori (70% ljudi), Projektori (20% ljudi) te Reflektori kojih ima svega 3% na svijetu.

Riječ je o osnovnim tipovima unutar kojih postoje mnogobrojne varijacije, a ono po čemu se tipovi razlikuju je njihova aura. Oko svakog od nas postoji elektromagnetsko polje (ili aura) koje nas okružuje, a putem njega komuniciramo sa svijetom. Ovu suvremenu praksu osmislio je Alan Krakower, poznatiji kao Ra Uru Hu. Human design izrađuje se na temelju vašeg sata, datuma i mjesta rođenja, no za razliku od astrologije ide korak dalje i ponire dublje te identificira vaše dominantne čakre te stvara vaš neponovljivi osobni grafikon tijela odnosno energetski nacrt. Svoj osnovni profil možete izračunati na linku.



Rebeku krasi profil mentalnog projektora 5/1 koji prema procjeni ima samo oko 5% svjetskog stanovništva. Njen profil otkriva nam da je rođeni vođa, iscjeljujućih sposobnosti i umjetnica ispred svog vremena. Projektor je lider budućnosti, dizajniran da vodi i usmjerava tuđu energiju. Među nama su da dijele svoje nevjerojatne uvide i mudrost sa svijetom. Imaju veoma prodornu i fokusirajuću auru koja prodire u druge ljude te ih duboko vide onakvima kakvi uistinu jesu. Projektori su kao svjetionici koji vode druge do ostvarenja punog potencijala.



''To da sam projektor znam otprilike 7 godina, dublje u istraživanje svog osobnog profila ušla sam ove godine i do kraja pojmila puninu koju donosi human design u smislu da se možemo upoznati sa svojom energetskom strukturom na opipljivom nivou. Pjesmu sam napisala kao odu svim Projektorima jer nama je, u ovom generatorskom svijetu zaista ponekad teško jer nas se većinom ne prepoznaje kao vodiče'', rekla je Rebeka.



Scenografiju za video, zajedno s Rebekom, radila je Nina Mia Čikeš, arhitektica i stručnjak za održivi urbani razvoj – također projektor 5/1 što je rezultiralo odličnom suradnjom radi Nininog i Rebekinog vrlo sličnog poimanja translacije elemenata u likovnosti. Za kamerom se našla Suzana Arslani koju krasi profil manifesting generatora 5/1. Posebno je rijetko da se sretnu tri 5/1 profila na istom projektu kao što se dogodilo na ovom snimanju.



Ana Popovčić, koja nosi kostim Katarine Medici po human designu je manifesting generator i zaista se može vidjeti kako odiše tim profilom. Ana Popovčić inače je naša prvakinja u mačevanju i bez kostima izgleda kao da je izašla sa dvora.



U videu se htjelo vizualno prenijeti odnosno prevesti elemente human design chart-a u jednu surealnu scenografiju. Katarina Medici (Ana Popovcić) tako označava kraljicu koja se družila sa Nostradamusom i bila poznata vladarica koja se interesirala za ezoteriku. U njeno vrijeme još nisu postojale energetske strukture projektora i bilo je to vrijeme manifestora i generatora. Kostim je djelo dizajnerice Marije Zrilić a za ukupan styling zaslužna je Paula Veličković - COCO.