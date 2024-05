Prvaci talijanskog novog zvuka u petak u Petom Kupeu

Stižu pionir talijanske elektronike Alexander Robotnick te vodeći ljudi prestižne etikete Slow Motion – Sesto Senso i Giulia Gutterer

Italians Do It Better – još je davno jednom majicom rekla Madonna. Talijani su svijetu dali doprinos na mnogim područjima, a daju ga obilato i u elektroničkoj glazbi. Novo izdanje večeri Sequences 24. svibnja donosi upravo Italian Dance Wave, i to u suradnji s jednom od najboljih talijanskih etiketa – Slow Motion Records.

Ova autentična i inovativna kuća uzdiže talijansku plesnu glazbu na svim geografskim širinama, ostajući vjerna nasljeđu koje je ispunilo plesne podije u posljednjih 30 godina. Među umjetnicima koje promovira je i Alexander Robotnick, legendarni veteran koji se kao pravi pionir elektronikom počeo baviti u ranim 80-ima. Otada pa do danas, vječno mlad i dalje oduševljava svojim produkcijama s italo, new disco i electro zvukom, istodobno nastupajući i kao DJ. U Petom Kupeu predstavit će se u live izdanju.

Na Sequences stižu i šefovi Slow Motiona – Fabrizio Mammarella i Franz Scala okupljeni u Sesto Senso. Teško je i dočarati kakav doprinos svojim produkcijama, suradnjama i izdavaštvom daju ova dvojica Talijana s berlinskom adresom. Obojica sjajni DJ-i isporučuju širok dijapazon žanrova kao što su new wave, italo, acid i psychedelic disco.

Berlinsku klupsku scenu sličnim je zvukom šarmirala i Giulia Gutterer. Tragajući po dubinama interneta i dućanima ploča, Giulia pronalazi dragulje kojima podiže ikonične plesne podije stilom koji je eklektičan spoj seksa, humora i psihodelije.

Ulaznice su dostupne online: www.entrio.hr/event/sequences-x-italian-dance-wave-a-robotnick-sesto-senso-g-gutterer-18791