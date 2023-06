Najavljena najbolja sezona na najpoznatijoj party plaži u Hrvatskoj, pogledajte popis festivala koji nas čekaju!

Sezona na najpoznatijoj party plaži u Hrvatskoj već je počela, a ako je suditi po programu događanja za ovu godinu u Noa Beach Clubu, očekuje nas najbolja sezona do sad. Najavljuje se čak 20% više gostiju u odnosu na prošlu godinu te više od 500 tisuća gostiju iz cijelog svijeta koji će posjetiti Nou ovo ljeto.

Noa Beach Club, najveći i jedan od najljepših klubova na hrvatskoj obali, objavio je program koji ne ostavlja puno prostora za predah ovo ljeto. Steve Aoki, Morten, Gorgon City, KSHMR, John Summit... samo su neka od imena koja stižu u Nou. Štoviše, top svjetski DJ-evi najavljeni su kao rezidenti upravo u Noi – Morten uz support Mr.Black & Teamworx-a, Cuebrick i Vize koji će nekoliko puta nastupati u sezoni.

Popis festivala je zaista impresivan:

Seashell Music Festival održava se prvi put ove godine u lipnju tako da najveći zaljubljenici u partye nikako ne smiju propustiti prvo izdanje, pogotovo kad pogledate line up – popularni njemački DJ i producent Cuebrick, njemački reper Maxwell, Joshi Mizu, Sam Feldt + rezident DJ-evi.

Circus Maximus ove godine krajem srpnja slavi jubilarnih 10 godina tako da posjetitelje očekuje pravi spektakl tik uz more. Nema sumnje da će ovo izdanje festivala biti za pamćenje s obzirom na to da stiže nezamjenjiva mega zvijezda Steve Aoki – DJ, poduzetnik i modni dizajner. Tu je još i Morten, koji će kako je najavljeno, ove sezone u organizaciji Noe i We Rave You imati nekoliko nastupa, a njegov prvi show u Noi u svibnju je rasprodan u rekordnom roku. Zatim Kaaze, Vize i nezamjenjivi rezident DJ-evi Noa Beach Cluba. U prodaji je nekoliko paketa ulaznica kao i kombinacija smještaja i ulaznica.

Početkom kolovoza odvija se Sunscape festival, točnije od 06.-09.08. Festival čiji je zaštitni znak paški zalazak sunca ove godine na stage dovodi Cuebricka, Steve Aokia, Mortena i talentiranog nizozemskog DJ-a i producenta Quintina, čija je reputacija vrhunskih dance nastupa uživo poznata u svijetu.

Summertide festival je na redu od 13.-16. kolovoza, a ovu sezonu čekaju nas još i Hideout, DropZone, Balcan Blaze & Balcan Wave, zatim Noa Frequency večeri s rezident DJ-evima - Mike & Me, Lorenzo, Noide, Vandal Steve. To nije sve – na Zrće ove godine stižu američko-indijski producent EDM- KSHMR, te John Summit, porijeklom iz Chicaga, grada prožetog houseom, koji ima 5 milijuna slušatelja mjesečno na Spotifyu i planira pravi spektakl 17. kolovoza.

"Popis izvođača i festivala ove je godine bio samo dodatan razloga za novitete u Noi. “Noa Beach Club već je godinama prepoznat kao idealna destinacija za festivalski doživljaj. Ozvučenje, ekrani… to smo sve nadogradili za sezonu 2023. kako bi posjetitelji imali zaista nezaboravno iskustvo. Osim toga, proširili smo Galeriju kako bismo imali više prostora za After Beach party zonu te Backstage zonu kako bi umjetnicima i osoblju bilo ugodnije. Nadogradili smo i web, kako bi sve usluge koje nudimo bile na jednom mjestu te brzo dostupne. Sada jednim klikom možete rezervirati i kupiti doslovce sve – ulaznice za festivale, partye, vip stolove, party brod, vodene sportove, pakete sa smještajem itd", kaže Josipa Žižić Šaban, marketing manager Noa Grupe.

Da je doživljaj posjetitelja najvažniji cilj mlade ekipe na čelu Noe potvrđuje i Goran Sertić, general manager Noa Glamping Resorta: "Pokušavamo stalno razmišljati o udobnosti, praktičnosti i dostupnosti za naše goste. Upravo zato smo ove godine otvorili Noa Travel Agency koja nudi 360° uslugu, od organizacije do prodaje aranžmana s ulaznicama, smještajem, transportom, izletima, te raznim aktivnostima na Zrću i otoku Pagu. Otvoreni smo za sve upite naših posjetitelja, nudimo custom ponude za pojedince, grupe ili tvrtke, a smjestili smo se u Novalji u hotelu Loža“.

Tirkizno more, privatni bazeni, bijeli separei i vrhunski festivali, odličan su razlog da rezervirate svoje vrijeme na „hrvatskoj Ibizi“ i priuštite si doživljaj za pamćenje.