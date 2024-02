Poznati svjetski duo objavio je remix pjesme tajanstvenog natjecatelja Dore, evo kako zvuči!

Glazbeni duo Vanillaz već godinama nastupaju diljem svijeta po nekim od najvećih glazbenih festivala. Ovu godinu započeli su objavom novog remixa pjesme „One day“ koju će misteriozni glazbenik Misha izvesti na Dori i pokušati izboriti odlazak na Euroviziju.

Tajanstveni izvođač Misha, svojim izgledom i novom pjesmom, do sada je već prikupio obožavatelje u nekoliko država, a o tome govori i njegova statistika na Spotify-u prema kojoj ''One day'' najviše slušatelja ima u Švedskoj i Hrvatskoj. Među fanovima pjesme, ali i izvođača, pronašli su se i DJ duo Vanillaz. Nakon što su čuli Mishinu pjesmu, koja im se odmah svidjela, odlučili su kontaktirati Mishu i predložiti mu da naprave svoj remix.

''Pjesma je energična i odmah nakon slušanja komentirali smo kako možemo zamisliti da se upravo ta pjesma pušta na glazbenim festivalima jer je već sama po sebi imala elemente house glazbe'', izjavili su Vanillazi te dodali kako su zadovoljni remixom pjesme i da se nadaju kako će se i u budućnosti raditi još ovakvih pjesama. Misha je također podijelio uzbuđenje oko suradnje te izjavio kako mu je drago da su dva svjetski poznata DJ-a, koje i sam često sluša, prepoznala ''One day'' kao pjesmu koja bi se mogla puštati publici diljem svijeta jer se svatko može povezati s njom.

''Kada smo stvarali ovu pjesmu željeli smo doprijeti do što većeg broja slušatelja. To je značilo da pjesma mora biti radiofonična, a ne nešto što bi nakon trećeg slušanja ljudima počelo ići na živce. Željeli smo napraviti pjesmu koja se može slušati dok se vozite u autu, trenirate ili dok ste negdje u izlasku. Sama činjenica da su to prepoznali i Vanillazi, čiji sam veliki fan, govori da smo uspjeli u našoj namjeri'', zaključio je Misha.

Uz zanimljivu pjesmu, koja ima elemente house zvuka, Misha je svojoj publici predstavio i posebnu republiku u kojoj je ''biti čudan'' pozitivna stvar.

''Misha republika stvorena je za sve osobe koje su nekada imali osjećaj da drugačiji ili da ih drugi ljudi ne razumiju. Želimo da to bude mjesto u kojem svatko može biti kreativan na svoj način, bez da ih itko sputava“ rekao je Misha i naglasio kako će se uvijek biti mjesta za sve osobe koje se ne boje različitosti drugih ljudi. Mishin nastup na Dori, uz pjesmu ''One day'', možete pratiti 22. veljače u prvoj polufinalnoj večeri, a novi remix pjesme ''One day'' s potpisom Vanillaza možete poslušati na platformi SoundCloud.