Poznate su nominacije za Nezavisnu glazbenu novinarsku nagradu Elector!

Žiri sastavljen od 38 novinara iz uglednih domaćih medija nije imao lak posao pred sobom. Iza nas je više nego produktivna godina na području elektroničke glazbe, a najbolja imena zaradila su nominacije za četvrto izdanje Nezavisne glazbene novinarske nagrade Elector.

Nominirani će svojim nastupima i dolaskom na dodjelu prestižne statue obilježiti četvrto izdanje nezavisne glazbene novinarske nagrade Elector koje će se održati 1. veljače u Tvornici kulture.

"Pred nama je još jedno sjajno izdanje Nezavisne glazbene novinarske nagrade Elector. Na popisu se i četvrtu godinu zaredom našlo mnogo novih, ali i poznatih imena elektroničke glazbe koja su se svojim radom pobrinula da finale Electora ponovno bude napeto. Jedva čekamo dodjelu nagrada, u Tvornici kulture očekuje nas sjajna zabava i večer puna dobre glazbe", istaknuli su organizatori.

Album / kompilacija godine, Remiks godine, Event godine, Techno singl /EP godine, House singl /EP godine, Bass singl /EP godine, Electronica (alternative) singl /EP godine, Electro pop singl / EP godine i New (S)elector godine kategorije su u kojima će brojna imena odmjeriti snage i ove godine.

U kategoriji Album / kompilacija godine natječu se: Cortex Thrill & Oversound - "Manifest", DBFB - "Rhythmascend Remixes", Egoless - "Dubternal", Ilija Rudman - "The Great Beyond", Ivan Komlinović - "Hit the Gate", Tom Bug & Grooveline - "Copy Machine" te Volster - "Seven souls".

Za Remiks godine konkuriraju: Antonio Žuža - Palmižana (Ilija Rudman's King Of Snake mix), Studio Frendo - Privremeno lud (Abimbola bubu) (Banana Zvuk remix), Chui - Svemir ima novi pozivni (Roy Beatie remix), Projekt Megahertz - Ederlezi (feat. Begum Tekakpınar) (DJ Jock remix) i Rezonansa - Mirno idem krivim putem (Korak remix).

Event godine bi mogao biti Defected Croatia - The Garden Resort, Tisno, Dekmantel Selectors - The Garden Resort, Tisno, Kyoto Jazz Massive - Peti Kupe, Zagreb, MO:DEM FESTIVAL - Donje Primišlje ili Rejvitalizacija - Aquarius, Zagreb.

U kategoriji Techno singl /EP godine snage će odmjeriti: Radiant - DBFB, Woke Up High (On Love) - Insolate, Trigger's Broom - Ivan Komlinović, Lunar Eclipse - Petar Dundov te Don't Miss The Train - Samuel L Session & DBFB.

Napeto će biti i u kategoriji House singl /EP godine. Lush Bush - Ana Antonova, Paloma - Imogen Soundsystem, The Preacher - PEZNT x Mr. V, Treat Me Right - Tom Bug & Grooveline i Vibes & Times - Vedritunes zaradili su nominacije.

Za najbolji Bass singl /EP godine bore se sljedeći: Oj Dodole - Anja G, Roo T, Sistah Tena, Sacher & Dr.Obi, Vitae Eterna - Egoless, Cinema swings edition 1 - FrenkyBoy, fight or flight - SZCH i SIX PACK EP - TURTLE DNB PROJECT.

Prestižni kipić za Electronica (alternative) singl /EP godine mogao bi otići u ruke nekoga od iduće petorice nominiranih, a to su: Terapiya - Andrea Ljekaj, Summeresque - Fortadelis, Reverie - Nikola Batelić, Južina - Plazmatick ili Jadran EP - Qwerty.

Zanimljiva kategorija ovoga puta je Electro pop singl / EP godine. Za nagradu u spomenutoj kategoriji konkuriraju: Omnia - Anna Moor, Houdini - Ivan Grobenski, Amsterdam - Ki Klop, Ti i ja - Nipplepeople x Filip Mitrović i Po tijelu - Svemirko.

New (S)elector godine postat će Arya P, Einfakinn, Ela, Karlita ili Marcela.

Nagradu ELECTOR pokrenuli su DJ sekcija Hrvatske glazbene unije i Hrvatsko Društvo Skladatelja, koproducent je Tvornica Kulture, organizator Unison – Hrvatski glazbeni savez, a sponzor Iskon.

Sve novosti i aktualnosti nagrade pratite na službenoj web stranici https://nagradaelector.hr/ ili na Facebook stranici nagrade ELECTOR.