Veliki uspjeh nove zvijezde Tončija Huljića: U samo jednom danu dospio je na 8. mjesto na YouTube trendingu!

Nova zvijezda Tončija Huljića - Petar Šegetin umjetničkog imena PIJERO - nakon premijere svoje prve pjesme ''Da me malo srića stigne'' već bilježi veliki uspjeh.

Naime u prva 24 sata na 8. je mjestu trendinga YouTube-a, s više od 40 tisuća pregleda.

Staro dalmatinski zvuk pjesama koje izvodi 18-godišnji korčulanin, očito je osim Huljića oduševio i slušatelje koji dulje vrijeme nisu imali prilike čuti takav zvuk, osobito od nekog tako mladog.

"Te pjesme zvuče kao starinske, no s vremenom postaju bezvremenske. Inače veliki je uspjeh da se uopće hrvatska glazba nađe u trendingu top 10, a kad se radi o debitantu i ovakvoj specifičnoj glazbi, ovakav rezultat u samo 24 sata, smatram zaista velikim!", rekao je Tonči Huljić.



"Sve mi ovo zvuči kao da sanjam, od trenutka kad je Tonči rekao da će mi napisati pjesmu pa sve do danas kada je pjesma tako lijepo prihvaćena od publike. Jako me to raduje i neka svi nastave guštati u pjesmi", rekao je Pijero.

Na Pijera bi zasigurno jako bio ponosan i njegov krsni kum, legendarni glazbenik Vinko Coce, čije je odijelo mladi glazbenik nosio na snimanju spota.