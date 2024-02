Peđa Jovanović najavio i treći koncert u Lisinskom: "Nema zezanja, morat ću opravdati to ogromno povjerenje!"

Peđa Jovanović najavio je svoj treći koncert u dvorani Vatroslav Lisinski i to za 14. travanj ove godine.

Peđa Jovanović, emotivni pjevač koji je svojim pjesmama, ali i brojnim obradama osvojio srce publike širom regije, najavio je još jedan koncert u Lisinskom.

"Čujemo se povodom trećeg koncerta, da najavimo i treći koncert 14.4. u Lisinskom. Ne znam što da vam kažem, stvar postaje totalno ozbiljna, nema zezanja, morat ću opravdati to ogromno povjerenje koje mi pruža zagrebačka i generalno publika iz cijele Hrvatske. Zaista sam presretan. Puno vam hvala i jedva čekam druženje", poručio je svojim obožavateljima putem Extra FM-a.

Svima koji dođu u Koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski obećao je provod za pamćenje.

"Pripreme su u tijeku. Zaista se trudimo da to bude sve do detalja uvježbano i dobro pripremljen repertoar, ništa ne prepuštamo slučaju, sve što je do nas mi ćemo se maksimalno potruditi", najavio je Peđa.

Iako je krajem prošle godine objavio album koji ne silazi s ljestvica najslušanijih, Peđa je otkrio da su već u pripremi nove pjesme.

Novi album bi trebao izaći u devetom mjesecu.

"Ja sam, da kažem iskreno planirao više singlova objaviti prije albuma. Svaki dan mijenjam mišljenje, ne znam je li to dobro ili loše, ali bitno je da se radi. Uglavnom, bit će više singlova prije albuma, nekako sam shvatio da mi je malo deset pjesama u godini dana, da ih mora biti barem petnaest", zaključio je.

Unatoč tome što je bilo govora o duetima, Peđa je obožavateljima poručio kako će za to morati još malo pričekati.

"Fokusiran sam na autorski rad, na stvaranje novih lijepih pjesama. Iako sam poznat po coverima moram opravdati povjerenje publike i snimati svoje. Surađujem s provjerenim autorima, bit će vremena i za duete s meni dragim kolegama u narednom vremenu, narednih godina", najavio je Peđa.

Svi koji žele uživati u Lisinskom, svoje mjesto na romantičnom koncertu mogu osigurati putem sustava: Ulaznice.hr https://www.ulaznice.hr/web/event/1/36559.