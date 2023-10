Poslušajte Pavin nenadmašni vokal u jesenskoj baladi, a koju je napisala još kao klinka!

Napokon, ponovno - balada! Stil je to koji Pavi izrazito leži zbog načina na koji njezin specifičan glas iznosi emociju i pjesma zato jednostavno zaglavi u uhu već nakon prvog slušanja.

Velika su Pavina očekivanja za pjesmu “Nisi tu”, a zanimljiva i prilično romantična je činjenica da je kantautorica napisala pjesmu još kad je bila klinka. Sama priznaje, tada nije bila ni svjesna o čemu točno govori.

“ ‘Nisi tu’ je pjesma koja je nastala kad sam bila klinka, došla mi je jedno popodne dok sam sviruckala klavir i nekako se sama napisala. Stihovi su se slagali jedan za drugim, uhvatio me onaj adrenalin koji samo stvaranje nečeg novog može probuditi, završila sam ju i bila sam jako zadovoljna. Odmah nakon toga uslijedilo je preispitivanje, je li dovoljno dobra, jesam li svjesna o čemu govori, zašto pišem o tako teškoj temi ako ju nisam proživjela… i nakon samo par ljudi s kojima sam podijelila pjesmu, spremila sam ju u jedan folder i zaključala među ostalim fileovima na laptopu”, pojasnila je.

Tko zna koliko bi dugo pjesma tamo ostala da Pavina priča nije dobila puno zanimljiviji rasplet.

“Ubrzajmo na nekoliko godina kasnije, bavim se glazbom, imam album iza sebe, zajedno s mužem, ujedno i producentom, pregledavam hard disk sa svim folderima sa starog laptopa i nailazimo na folder ‘PAVA pjesme’. Ulazimo s očekivanjem da ćemo naletjeti na moje stare, dječje pjesme i malo se nasmijat početničkom skladateljstvu, ali nailazimo na ovu pjesmu. Samo smo se pogledali i sve smo rekli”, objasnila je Pava.

Pjesma je dobila potpuno novu dimenziju i težinu, smisao koji sada malo starija i zrelija Pava može iznijeti onako kako ovakvoj pjesmi pristaje. Kantautorica se nada da će pjesma biti na utjehu svima koji su izgubili neku voljenu osobu, a onima koji nisu, poticaj da više cijene svoje najdraže. Autor sjajnog aranžmana je Saša Miočić, a na pjesmi su gostovali članovi Pavinog benda te Daria Hodnik koja je uz Đuru Ravenšćaka otpjevala prateće vokale.

Druga je to pjesma s novog albuma koji je Pava najavila “Osmijehom”, jednim od najuspješnijih singlova uz “Kraj mene”, čiji je doseg bio 4. mjesto HR TOP 40 ljestvice. Spot za baladu “Nisi tu” jedan je od vizualno najprivlačnijih koje je do sada snimila, a za suradnju je odabrala Tina Majnarića kako bi estetika, profinjenost i umjetnost kadra došle do izražaja u pjesmi od velikog značaja za autoricu.

Mlada pjevačica je svojim prethodnim albumom “Prvi koraci” i odličnim koncertom u Tvornici kulture već okupila kvalitetnu bazu poklonika njezinog glazbenog izražaja, što potvrđuju nagrade za izvrsnost i silne pohvale kritičara i glazbenih urednika koje je dobila na račun svoga rada.