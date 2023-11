Parov Stelar i Stereo MC's na novogodišnjem vikendu u Šibeniku!

Parov Stelar i Stereo MC's headlineri su šibenskog novogodišnjeg provoda, 321 FESTA, koji će posljednja tri dana i tri noći u godini na dvije pozornice okupiti strana i domaća imena uz čiju ćemo glazbu ispratiti ovu godinu!

Naš novogodišnji party počinje u subotu 30. prosinca uz vrhunskog DJ-a, electro swing pionira Parova Stelara, a zabavu u posljednjoj noći ove godine, u nedjelju 31. prosinca, nastavljamo uz Stereo MC's, provjereni recept koji uvijek garantira odličan provod – najavljuju iz Tvrđave kulture koja uz potporu Grada Šibenika i šibenske Turističke zajednice organizira 321 FEST i adventski sajam Adventuru.

Parov Stelar poznat je po svom uzbudljivom spoju elektroničke glazbe i tradicionalnog swinga s jazzom, a u Šibenik stiže u pratnji vrsnih glazbenika koji će mu se pridružiti na pozornici ispred katedrale!

Tijekom posljednja dva desetljeća ovaj je glazbenik izgradio sebi svojstven žanr, a upravo nastupi uživo najbolje prenose energičnu srž njegove glazbe, kombinirajući tradicionalnu i modernu dance glazbu koja uvijek prenese neku posebnu energiju. Nastupi na popularnim festivalima kao što su Glastonbury, Coachella ili Lollapalooza, kao i suradnja s glazbenim zvijezdama poput Lane Del Rey, Tonyja Bennetta & Lady Gage, iznova potvrđuju Stelarovu reputaciju globalne zvijezde!

Za warm up je zadužen El Siciliano, Stelarov službeni DJ na turnejama, a noć će završiti uz zagrebačkog DJ-a Antonia Zuzu.

A četiri godine nakon upečatljivog nastupa s kojim je publika u Šibeniku dočekala 2020. godinu, jedan od najdugovječnijih hip-hop dance electronic sastava Stereo MC's kojeg čine Rob Birch i Nick Hallam, spremni su za novu rundu novogodišnjeg partyja.

- Provjereno znamo da publika ne ostaje imuna na plesne ritmove njihovih Connected, Step It Up, Deep Down and Dirty ili We Belong in This World Together, a tako će biti i u novogodišnjoj noći. Za warm up i afterparty u novogodišnjoj noći ispred katedrale pobrinut će se Felver, DJ koji više od 25 godina pokazuje da je itekako poželjan izvođač. Tko će sve svirati na pozornici u Parku 29., 30. i 31. prosinca otkrit ćemo uskoro! Tih dana plesat će se i danju i noću i možemo reći da su ispred nas uistinu fantastični koncerti za sve kojima se pleše uz odlična domaća, ali i vrhunska strana imena - poručuju organizatori 321 FESTA!

Do tada, Šibenčane i goste čeka vrhunski provod na Adventuri koju 1. prosinca otvaraju Matija Cvek & The Funkensteins, a tijekom prosinca sviraju i Balkan Zoo & Nina Ćorić, Neno Belan & Fiumens, Nika Turković, Kuzma & Shaka Zulu, Ljetno kino te mnogi drugi domaći izvođači! Sve novosti i informacije s Adventure, kao i novogodišnjeg dočeka možete pronaći na Facebook i Instagram stranicama te na web stranici Adventure.

