I Bee i Minea vratile se na Cro Dance scenu: Spremaju party u zagrebačkom Boogaloo-u!

Cro Dance 90tih energično starta u Novu 2025 godinu 25.01.2025 zagrebačkom klubu Boogaloo, kada će sve posjetitelje vratiti u zlatno doba dance muzike. Uz zarazne ritmove naših dance kraljica I Bee i Minea rasplešite se na dobro poznate hitove i vratite nakon blagdana u kondiciju.

Jer devedesete su ponovno hit, kao i njihov ludi beat! I Bee i Minea jedine od naših dancera, redovito nastupaju po Hrvatskoj i regiji i pune klubove i festivale. Pa će tako i ovoga puta vratiti dance gdje je i 90tih bio najaktualniji-na klupski podij.

Ljubitelji zaraznog zvuka devedesetih koji pamte i naizust znaju sve Cro Dance hitove, partijat će uz naše dvije dance kraljice do sitnih sati. Naravno na ovom posebnom plesnom partiju nema stajanja pa ćete pri samom ulasku za zagrijavanje zaplesati na najbolje dance hitove uz DJ Cexa.



Dance 90tih vratio se prije 12 godina ponovno na velika vrata. Najprije sa manjim partijima da bi kulminirali do Arena! Naše dvije dance kraljice od samih početaka pokorile su hrvatske klubove i vratile zarazni ritam na plesne podije. Kako i same kažu dance 90tih uvijek je najbolje pristajao u klupske prostore jer uz sam koncert publika voli i zaplesati.



Svoje karijere počele su naravno kao i svi danceri u ludim 90-ima.

Ivana Banfić – I Bee i njezini mega 90' hitovi kojima je pokorila hrvatsku dance scenu devedesetih, donijeli su joj titulu Kraljice hrvatskog dancea. I Bee je nastavila uspješnu karijeru do danas, a iza sebe broji čak devet studijskih albuma i mnoštvo osvojenih nagrada uključujući Porin za hit godine te dva Grand prix-a HRF-a.



Da bi ovaj dance duo bio potpun, nedostaje nam još samo miljenica publike Renata Končić – Minea i njezini hitovi koji su, također, bili jedni od zaštitnih naslova Cro dancea devedesetih! Uvijek nasmijana Minea i danas puni klubove diljem Hrvatske, a uz uspješnu pjevačku karijeru etablirala se i kao Tv voditeljica.



Prije više od 30 godina dance je bio trend u Lijepoj Našoj, a klubove su punili plesni hitovi ludih ritmova i lako pamtljivih tekstova. Nova zlatna era dance krenula je prije nekih 12 godina i to u Dalmaciji, kada su zbog sline želje publike dance partiji uz DJ-a prerasli u velike koncertne partije. I naravno naše dvije kraljice koje su u zavidnoj koncertnoj kondiciji krenule su osvajati klubove diljem Hrvatske, a potom i van granica. Dance era je ponovno kulminirala i sa klubova i festivala lani se preselila i u zagrebačku Arenu. Bee i Minea su i nakon Arene nastupale po mnogim klubovima i festivalima, a ovoga puta se vraćaju u Boogaloo, gdje su i na svom zadnjem nastupu napravile pravu dance ludnicu!

Jer publika je i danas željna plesnih hitova i duhovitih tekstova, a na ovim partijima uvijek se nađu posjetitelji svih dobnih skupina i ljubitelji različitih žanrova.



I ovoga puta čeka vas odlična atmosfera, pa možemo slobodno reći da dance era ponovno galopira klupskom scenom!



Karte po cijeni 12 eura early bird nabavite do 10.1.2025, a potom po 15 eura u sustavu entrio.hr, te po 18 eura na dan koncerta na ulazu kluba! Od 20 sati otvara se plesni podij sa najvećim dance hitovima, a potom slijedi nastup naših dviju dance kraljica!