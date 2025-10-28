Održano prvo izdanje dodjele AFA nagrada, na kojem je trijumfirao hrvatski film!

U Tivtu je održana prva dodjela AFA nagrada, na kojima je kipić za najbolji film osvojio "Fiume o morte!".

U subotu navečer u Porto Montenegru u Tivtu održana je prva dodjela AFA nagrada, Adriatic Film &TV Awards.



Nakon dnevnih druženja, okruglih stolova i razgovora s predstavnicima medija u opuštenijim izdanjima, večeri su u Tivtu bile rezervirane za glamur i eleganciju. Crveni tepih AFA nagrada donio je savršen spoj bezvremenske otmjenosti i filmskog šarma. Profinjene siluete crnih kreacija i savršeno krojena muška odijela, još jednom su se pokazali kao idealan izbor.

Film ''Fiume o morte!'' - 1 Foto: PR

AFA Awards - 4 Foto: AFA nagrade / PR

Dobitnike nagrada izabrao je strukovni žiri kojeg čini više od 560 članova Filmske i TV Akademije u osnivanju, različitih profesija filmske industrije i iz različitih zemalja regije. Filmsku i TV Akademiju Jadranske regije osnivaju članovi Mreže festivala Jadranske regije: Sarajevo Film Festival, Festival autorskog filma Beograd i Zagreb Film Festival. AFA nagrade dodijeljene su u 10 kategorija na svečanosti održanoj u Muzeju nautičkog naslijeđa u Portu Montenegru u Tivtu, koji je glavni partner događaja.

AFA Awards - 6 Foto: AFA nagrade / PR

AFA Awards - 1 Foto: AFA nagrade / PR

AFA nagradu za najbolji film osvojio je „Fiume o morte!“ (Hrvatska, Italija, Slovenija), u režiji Igora Bezinovića. Najbolja glavna glumica je Jara Sofija Ostan, nagrađena za ulogu u filmu „Kaj ti je deklica“ Urške Djukić. Najbolji glavni glumac je Leon Lučev, nagrađen za ulogu u filmu „Radnička klasa ide u pakao“ Mladena Đorđevića. AFA nagradu za Zvijezdu u usponu osvojila je Lidija Kordić, za ulogu u filmu „Radnička klasa ide u pakao“. AFA nagradu za najbolju režiju osvojio je Igor Bezinović, za režiju filma „Fiume o morte!“. AFA nagradu za najbolji scenarij osvojio je Igor Bezinović za scenarij filma „Fiume o morte!“. AFA nagradu za najbolji debitantski film osvojio je film „Kaj ti je deklica“ Urške Djukić. Najbolja TV serija je „Sablja“ (Srbija, Bugarska) kreatora Vladimira Tagića i Gorana Stankovića. AFA nagradu za najbolju glavnu glumicu u TV seriji osvojila je Milica Gojković, za ulogu u seriji „Sablja“. Najbolji glavni glumac u TV seriji je Dragan Mićanović, nagrađen za ulogu u seriji „Sablja“.



Nominirani, predstavnici festivala Mreže festivala Jadranske regije, uz prisustvo brojnih gostiju i predstavnika medija, prije ceremonije dodjele nagrada družili su se na Crvenom tepihu.

AFA nagrade dodijeljene su na početku međunarodne sezone dodjele filmskih nagrada, s ciljem da kreiraju platformu s koje filmovi i serije iz naše regije mogu snažno krenuti u međunarodnu sezonu dodjele nagrada te da prepoznatljivost i vidljivost koje AFA nagrade donose pomognu njihovom plasmanu na međunarodnu scenu i tržište.



Voditeljica ceremonije dodjele AFA nagrada bila je Danijela Trbović.

