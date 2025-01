Objavljene nominacije za sedmu Nezavisnu glazbenu novinarsku nagradu Rock&Off!

Najbolji tulum u gradu sve je bliže, a tko je zaslužio kući odnijeti jedan od najtežih kipića na glazbenoj sceni, saznat ćemo za samo nekoliko tjedana.

Žiri koji čini čak 97 novinara/glasača iz najvažnijih domaćih medija itekako je imao posla. U dva kruga su prvo predložili pa onda nominirali izvođače koji su svojom glazbom obilježili 2024. godinu. Najbolji od njih bit će okrunjeni Rock&Off statuom na dodjeli 31. siječnja u zagrebačkoj Tvornici kulture.

IDEM i Nemeček drže rekord sedmog Rock&Offa te imaju po čak pet nominacija, a slijedeBaby Lasagna, Chui, Ki Klop, Jonathani Mary May s četiri nominacije.

Protekla godina je autorski bila više nego plodna, a utrka za Album godine Rock&Offa od samih je početaka nagrade jedna od najuzbudljivijih. U ovoj kategoriji natječu se:Chui - "Do zvijezda", Dunije - "Bilo je sada", IDEM - "CIAO", Jonathan - "everyone else is ok", Ki Klop - "Otopljeni disko", Mary May - "Now Tell Me How You Break", Miriiam - "Alright"te Nemeček - "Prokletije II".

Ništa manje napeto nije ni u konkurenciji za Pjesmu godine. Prema mišljenju žirija, sljedeći su izvođači zaslužili mjesto među nominiranima:Ana Širić feat. Urban - "Kažu svi da izmišljam", Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim", IDEM - "Raspadam", Mary May - "Strong On My Mind", One Possible Option - "Eter", Valentino Bošković - "Kruzer u Postira"te ŽEN - "NEDAMISE".

Veliki prasak godine titula je koju odnosi izvođač ili izvođačica koji su u prošloj godini napravili značajni pomak na glazbenoj sceni. Ovoga puta to bi mogli bitiBaby Lasagna, Bad Red Bunny, Ki Klop, Nemečekili Peki.

Raznolika koncertna godina pred publiku je dovela brojne izvođače na samostalnim nastupima i festivalima diljem godine, a u kategorijiKoncertni izvođač godine snage će odmjeritiBaby Lasagna, Chui, IDEM, Jonathan, M.O.R.T., Nemečeki Pips, Chips & Videoclips.

Rock&Off izvođač godine mogli bi postatiIDEM, Jonathan, Kensington Lima, Nemečekili One Possible Option, aBarbara Munjas, Ki Klop, Mary May, Miriiami Natali Dizdar zaradili su nominacije u kategorijiPop&Off izvođača godine. Iza nas je i velika godina u jazz svijetu, aJazz&Off izvođač godine bit ćeChui, Borna Šercar, Dunije, Jazz orkestar HRT-aili Tamara Obrovac.

U Rap&Off kategoriji, nominirani suGrše, Hiljson Mandela,Krankšvester,Peki i Vojko V.

U posljednjoj, Iskonovoj nagradi publike, glasači će moći odabrati i nagraditi svoje favorite na webuwww.iskon.hr. Ana Širić feat. Urban, Baby Lasagna, Bad Red Bunny, Chui, Dunije, IDEM, Jonathan, Ki Klop, M.O.R.T., Mary May, Miriiam, Nemeček, One Possible Option, Peki, Pips, Chips & Videoclips, Valentino Bošković i ŽEN imaju šanse postati najbolji po mišljenju publike, a odlučiti možete upravo vi. Glasanje kreće15. siječnja, a za glasače su i ove godine spremljene premium glazbene nagrade:gramofon, bluetooth zvučnik i slušalice.

Kompletan popis nominacija možete provjeriti OVDJE.

"Još jedna sjajna godina za rock&off izvođače je iza nas, a ispred nas sedma dodjela nagrada. Predivno je vidjeti neka nova imena koja su obilježila prošlu godinu, kao i neka poznatija koji i dalje rade odličnu glazbu. Konkurencija u nekim kategorijama nikada nije bila "jača", ali i sama nominacija je već velika stvar. Najljepše od svega je što su svi koji konkuriraju, ali i oni koji ove godine nisu imali priliku po odabiru novinarskog žirija ući u nominacije, stvarali odlične albume, singlove i koncerte. Na ovaj način želimo potaknuti širu javnost da, ako već nisu, poslušaju neka imena koja su im promakla. Rock&Off scena nikad nije bila brojnija kvalitetnom glazbom i nikad se nije ovoliko sviralo. Izuzetno se veselimo vidjeti neka od tih imena na ovogodišnjoj pozornici Tvornice kulture 31. siječnja." - izjavio je voditelj projekta Rock&Off, Davor Drezga.

Sve novosti i aktualnosti nagrade pratite na službenoj web stranici www.rockoff.hr ili na Rock&Off Facebook stranici. Pokretač nagrade je Hrvatsko društvo skladatelja, a koproducenti su Tvornica kulture i Unison, uz Iskon kao glavnog sponzora.