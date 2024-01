Noelle na ovogodišnju Doru dolazi s pjesmom "Baby Baby": "Ovo je definitivno ostvarenje snova!"

Dugoočekivani nastup na Dori za Noelle je jako važan iskorak i potvrda da njena glazbena karijera ide uzlaznom putanjom i u pravom smjeru, a korak je i bliže albumu prvijencu.

Rasplesana pjevačica Noelle ovogodišnjoj Dori izvodi "Baby Baby".

Glazbu i tekst ove dark, electro-pop pjesme potpisuju Ivan i Miroslav Zečić. Za zarazne nostalgične pop aranžmane i produkciju zaslužan je Ivan Zečić.

Osječanka Noelle ovom će pjesmom zasigurno nastaviti uspješan ciklus radiofoničnih i plesnih pop pjesama koje su redom zasjele u sam vrh nacionalne top liste HR TOP 40. Dugoočekivani nastup na Dori za Noelle je jako važan iskorak i potvrda da njena glazbena karijera ide uzlaznom putanjom i u pravom smjeru, a korak je i bliže albumu prvijencu.

"Dora je najvažniji i najprestižniji glazbeni događaj godine i velika mi je čast i neizmjerno zadovoljstvo biti dijelom spektakla. Oduvijek pratim Doru i Eurosong, tako da je nastup na Dori definitivno ostvarenje snova. Prilika da se predstavim na ovakvom događaju ne dešava se često i potrudit ću se iskoristiti je na najbolji mogući način. Kada sam pročitala svoje ime među odabranim izvođačima Dore, u prvi mah nisam mogla vjerovati. U tom trenu sam bila neizmjerno sretna, zahvalna i nadasve ponosna. Lijepo je vidjeti da neko prepoznaje trud i rad."

Iako je Noelle relativno novo ime na glazbenoj sceni, glazba je oduvijek bila neizostavni dio njenog života, jer dolazi iz glazbeničke obitelji. Uz glazbu, ples je njena druga velika ljubav. Više od deset godina vodi vlastiti plesni studio Illusion u Osijeku, a s kojim je ostvarila brojne uspjehe i nagrade na domaćim i međunarodnim plesnim natjecanjima.

"Volim svaku dobru glazbu bez obzira na žanr, ali moram priznati da mi je R'n'B zvuk oduvijek bio nekako bliži srcu i nešto što sam i sama željela pjevati. Ivan Zečić Zetz je to odlično prepoznao i na pravi način za mene skrojio pjesme koje uspješno spajaju R'n'B s modernim pop zvukom. Ljubav je oduvijek nepresušna inspiracija, pa je to slučaj i s ovom pjesmom. S njom se mogu poistovjetiti svi oni koji su jednom naišli na zahlađenje u vezi i zapitali se 'je li ljubav nestala'' Inače, radi se o snažnoj, iskrenoj i energičnoj pop R'n'B pjesmi. Kao plesačici posebno mi je važno da pjesma ima jak plesni ritam, jer mi to pruža priliku da se dodatno izrazim kroz ples."

Noelle za Doru priprema minuciozno koreografiran nastup. Uvjerena je da će zajedno sa svojim plesačima uspješno dočarati dramatiku pjesme i gledateljima ostaviti nastup za pamćenje, a i daljnje plesanje.

"Iako je zahtjevno u isto vrijeme pjevati i plesati, potrudit ću se da to izvedem na najbolji mogući način. Po prirodi sam perfekcionist i sve što radim uvijek se trudim napraviti najbolje što mogu i svakako na što višoj razini. Iako sam kao Noelle u pjesme ulagala puno truda i rada, ipak sam ostala iznenađena pozitivnom reakcijom publike i uspjesima koje sam postigla. Tako nešto nisam mogla očekivati ni u najljepšim snovima. U cijeloj priči oko Dore i cijele moje pjevačke karijere, iznimno veliku ulogu je odigrao moj autorsko producentski tim Hit Factory, bez čije podrške i odličnih pjesama skrojenih po mojoj mjeri, ništa od toga ne bi bilo moguće. Naravno, tu je i moj diskograf Menart, koji mi također pruža veliku potporu. Na svemu tome sam im iskreno i od srca zahvalna", rekla je Noelle.