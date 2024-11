Neda Ukraden najavila spektakl u Zagrebu: ''Dugo sam sanjala o ovome koncertu, Arena će gorjeti''

Jedinstvena regionalna zvijezda i miljenica svih generacija Neda Ukraden sljedeće će godine ostvariti svoj veliki san, a ujedno i obradovati svoje brojne obožavatelje. Na Happy FM radiju najavila je glazbeno-scenski spektakl u Areni Zagreb te otkrila detalje priprema.

''Često sam se pitala kada će se dogoditi zagrebački koncert i sada konačno mogu reći tu lijepu vijest, ono što sam dugo, dugo sanjala. Družimo se 25. listopada 2025. godine, bit će to jedna jubilarna priča povodom 40 godina od izlaska pjesme 'Zora je'. Arena će gorjeti od prekrasnih pjesama, pripremamo pravi spektakl'', rekla je uzbuđena Neda za Happy FM.

Voditelj Alen Bičević upitao ju je hoće li svoj veliki koncert u najvećoj hrvatskoj dvorani otvoriti upravo pjesmom zahvaljujući kojoj je dosegnula najveću popularnost na Balkanu.

''To ne mogu otkriti. 'Zora je' kultna je pjesma koja traži posebnu izvedbu i pripremu. Kad bih rekla kad će biti otpjevana, ne bi bilo dobro. Nije to obična pjesma, posebno se režira i priprema. Ali večer će biti ispunjena pjesmama iz svih etapa moje bogate karijere. Bit će prava fešta s dobrom atmosferom, s plesačima, iznenađenjima, fantastičnim bendom u kojem će biti više od 40 ljudi'', najavila je ikona domaće scene.

Neda je prvi put u glazbeni studio ušla sad već daleke 1967. godine i otad mikrofon ne ispušta iz ruku. Uz nje su rasle generacije, veselile se, plakale, zabavljale... A osim po jedinstvenom vokalu, Neda je prepoznatljiva i po svom izgledu, za koji kaže da je samo rezultat sretnog života.

''Ja sam jedna od rijetkih osoba koja ne krije svoje godine, koja ne krije svoje obiteljsko stanje. Majka sam jedne divne kćeri i baka troje divne unučadi. Vrlo se ponosim time, isto kao što se ponosim svim svojim hitovima i svojim pjesmama jer smatram da je sretan obiteljski život, da je jedna lijepa zdrava obitelj osnovica i na neki način polazište, ali i ishodište svih naših htijenja, napora, želja, uspjeha. Publika i pjesma ispunili su cijeli moj život, i to potpuno nenadano i neplanirano. Kao što znate ili kao što možda ne znate, ja sam se obrazovala za sasvim druge stvari. Ja sam diplomirani pravnik i profesor engleskog, ali, eto, život je tako nekako promiješao karte i dao meni ulogu žene koja svojom pjesmom pronosi emociju, ljubav. Hvala Bogu na tome, jer posjedovati takvu moć da ste dobrodošli i obožavani u zemljama koje nisu niti vaš narod niti vaš jezik, to je zapravo rijetka i privilegirana osobina i beskrajno sam zahvalna na tome. Trudila sam se cijelog života da tu ljubav koja mi je namijenjena i koju sam stekla pjevajući pjesme, da je ne razočaram, da budem na visini popularnosti svih tih prekrasnih pjesama i sve one ljubavi od naroda koji mi je tijekom ovih više od 50 godina pružao'', ispričala je pjevačica.

U Areni Zagreb izvest će brojne hitove koji su obilježili njezinu glazbenu karijeru, među kojima su "Na Balkanu", "Nisam ti ja bilo tko", "Da se nađemo na pola puta" i drugi. Velike pjesme nastale su u suradnji s velikim regionalnim autorima, a Neda je iznimno zahvalna što ju je život povezao s njima.

''Zaista sam vrlo sretna i zahvalna što sam sve te godine izgurala, ponekad sama, ponekad i sa suzama. Uglavnom su to bili dani i večeri ispunjeni pjesmom, spremanjem nekih novih hitova, u druženju sa sjajnim autorima. Privilegija je što sam tijekom godina radila s Đorđem Novkovićem, Arsenom Dedićem, Rajkom Dujmićem, Kemalom Montenom, Kornelijem Kovačem, Dušanom Bačićem, Franjom Valentićem, Branimirom Mihaljevićem, Fayom... To su sve sjajni ljudi koji su meni podarili prekrasne hitove po kojima me publika prepoznaje. Dar je, ali zaista i Božja privilegija, da me put nanio na njih'', kazala je.

Prije zagrebačkog spektakla Neda 15. veljače 2025. stiže u Gradski vrt u Osijeku, a ulaznice za obje večeri koje će biti ispunjene velikim hitovima, vrhunskom produkcijom i ljubavlju u prodaji su preko sustava upad.hr