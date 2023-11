Talentirani glazbenik Mudri najavio novi album apstraktnim autorskim djelom - poslušajte pjesmu "Tragom".

“Tragom” je najavna odnosno naslovna pjesma novog albuma koji će krajem studenog ugledati svjetlo dana pod nazivom “U traženju”. Simbolika naziva albuma prenosi doslovno put na kojem se Mudri kroz godine glazbenog djelovanja tražio. Cijeli proces stvaranja albuma proveo je tražeći sebe, svoj zvuk, glas i stil, a vrhunska nova pjesma i album pokazuju da je sve to konačno i pronašao.

Pet godina prošlo je od objave prvog singla, a na putu do objave albuma kantautor Matej Mudrovčić je pronašao sjajne suradnike i usavršio se kako bi izgradio kvalitetnu karijeru i profesionalno se bavio glazbom, što mu danas itekako polazi za rukom budući da skoro nema dana kada ne svira.

“Moj put do prvog albuma imao je puno pogrešaka, uspona i padova, sreće i suza, ali ga ne bih mijenjao jer me napravio mudrijim. Mislim da nema preskakanja stepenica u ovome poslu. Ono što negdje preskočiš i ne usvojiš, to će te ponovno dočekati kasnije. Zato idem polako i pičim po svom”, izjavio je Mudri.

Nova pjesma “Tragom” je najapstraktnija s cijelog albuma, a autorski je definitivno najposebnija. Nije pisana ni za koga osobno već govori o fenomenu ljubavi, a slušatelji koji su imali priliku čuti pjesmu prije njezine premijere interpretirali su ju na vrlo različite načine što govori o ljepoti pjesme koja se može protumačiti na mnogo načina.

“To je poanta glazba za mene i to je razlog zašto stvaram, da svako može pjesmu doživjeti na svoj način, a da im to donese užitak barem na nekoliko minuta”, zadovoljan je Mudri.

Matej Mudrovčić je autor teksta i glazbe, a aranžman je radio Leo Anđelković koji je nedavno nagrađen Porinom za produkciju albuma Daleke obale. Inače dobri prijatelji, jedan za drugoga imaju samo riječi hvale, a nema sumnje da će posebne pohvale od struke i publike dobiti za aranžman koji je mnoge iznenadio i oduševio jer cijelo vrijeme raste i definitivno ne prati uobičajeni format. Leo je također otpjevao i sve back vokale na pjesmi.

Odličan spot u režiji Josipa Ninkovića je metafora života iznimno talentiranog glazbenika Mudrovčića i njegova puta kroz vrtlog koji se zove glazba. U spotu je prezentiran razvoj mladog glazbenika od one-man showa do trio i bend sastava. Kadrovi prikazuju i brojne uspomene koje je Mudri stekao s poznatim domaćim glazbenicima i kolegama s kojima je uživao u glazbi. Scenarij spota osmislili su Mudri i Danijel Matkov, a za montažu je zaslužan Film Factory studio.

“Htio sam da ovaj spot i pjesma ostane kao jedna uspomena na moj glazbeni put”, zaključio je Mudri.

Uz ranije predstavljene singlove poput “Ono nešto”,”Piči po svom“, “Nije tajna“, “Priča o nama“, Mudri je zaokružio priču oko novog albuma, a publika će sve njih kao i novu pjesmu “Tragom” moći poslušati na koncertnoj promociji albuma "U traženju" koja će se održati u srijedu, 29. studenog u prostoru kluba Metropolis u Zagrebu od 20 sati.