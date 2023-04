Mudri ima "Ono nešto": ''Ovo je moj prvi tekst koji sam napisao i iskreno sam mislio da ga nikada neću snimiti''

"Ono nešto" govori o spoznaji da prava ljubav postoji, a prepoznajemo ju kroz vlastiti unutarnji nemir i sitne detalje.

Mudri je okupio vrhunsku ekipu glazbenika i prijatelja, a to se itekako čuje u njegovom novog singlu „Ono nešto“. Konačno možemo čuti pjesmu koja savršeno odgovara njegovom senzibilitetu nježnog diva, a dokazat će vam to već na prvo slušanje pjesme.

Novom se pjesmom sjajni kantautor Mudri vraća svojim glazbenim počecima i izvornoj inspiraciji budući da je tekst i glazbu napisao prije više od 10 godina. Aranžman koji će pjesmu nedvojbeno istaknuti u hrvatskom radijskom eteru napravili su novi pjevač Parnog valjka, Igor Drvenkar te Dario Mihić koji je uz to i odsvirao gitare. Za snimanje i miks zaslužan je Performer Point Studio, dok je finalni zvuk i sjaj masteru pjesme dao naš proslavljeni gitarist i producent Ivan Pešut.

"Ovo je prvi tekst koji sam ikada napisao, i mislio sam da to nikad neću snimiti. Jednom prilikom sam pjesmu odsvirao Igoru, i on mi je odmah rekao – 'ma daj čovječe, pa ajmo to snimiti'. Ubrzo nam se priključio Dario Mihić, a cijelo snimanje pjesme i spota obilježila je neka smirena i sretna atmosfera. Uvijek snimanja budu vedra i zabavna, ali ovoga je puta to bilo baš posebno, neki poseban mir", rekao je Mudri koji pjesme piše prema proživljenom iskustvu i vlastitom doživljaju emocija.

Geografski i pitoreskni kadrovi spota snimljeni su u nestvarnom biseru prirode u srcu Gorskog kotara. Redatelj spota je Josip Ninković, a prekrasna Edina Pršić Babić ima glavnu ulogu. Nominirana za Večernjakovu ružu, simpatična voditeljica i prijateljica je slika i prilika osobe koja ima „ono nešto“. Pokazalo se to pravim odabirom za glavnu ulogu u spotu budući da se popularna Edina jako dobro uklopila u stihove te ambijent pjesme i vizuala.

"Edina je toliko draga i neiskvarena da sam na nju prvu pomislio čim je trebalo snimati spot. Jako mi je drago da je prihvatila i pomogla utjeloviti 'ono nešto'. Ona Nije znala da osim snimanja za spot radimo i njen crtež, koji je nacrtao Marin Gregov. Uz pomoć njenih kolega na poslu smo ju iznenadili i poklonili joj ga, malo je reći da je bila iznenađena", pohvalio je Mudri suradnike.

Uz ranije predstavljene singlove poput "Piči po svom", "Nije tajna", "Priča o nama", Mudri polako zaokružuje priču oko novog albuma koji bi do kraja godine trebao objaviti. Svakim novim nastupom i singlom dobiva sve veću pažnju publike, ali i kolega glazbenika koji uživaju u suradnji s iznimno talentiranim glazbenikom.

Osmim autorskim singlom Mudri je dokazao da kontinuiranim radom može doći do sjajnih rezultata. Nedavno je održao i sjajan koncert u Saxu gdje je publici predstavio prethodni singl, ali i dio svog opusa. Sa svojim sastavom nastupa diljem Hrvatske, a ovo ljeto bit će mu jedno od najangažiranijih do sada.