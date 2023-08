Matija Dedić sjećanjem na Arsena i posebnim koncertom otvara ovogodišnje izdanje Scene Amadeo!

Matija Dedić će 17. kolovoza nastupiti na Sceni Amadeo gdje će održati koncert "Amigo, Endrigo", točno na dan kada je prije osam godina otišao veliki Arsen.

Na svojim koncertima na Sceni Amadeo, a bilo ih je od 2000. do 2015. godine više od četrdeset, Arsen je u izvedbi svoje ikonografske pjesme Amigo, refren završavao stihom "Amigo, Endrigo…" spomen na svog dugogodišnjeg bliskog prijatelja Sergia Endriga. Sretni smo što će nas na osmu godišnjicu Arsenovog odlaska u onostrano njegov Matija svojom izvedbom Endrigovih nezaboravnih skladbi podsjetiti na veliko prijateljstvo dva velika umjetnika.

Ne radi se tu o običnoj pijanističkoj izvedbi djela Sergia Endriga. Matija Dedić kroz glazbu i interpretaciju (pr)oživljava prijateljstvo svoga oca Arsena sa Sergiom. Svaka nota, svaki akord, prožimaju toplinu prijateljstva, bliskosti, intime koja i dan danas veže dvije obitelji, dvoje djece: Claudiu i Matiju. Matija obilježava melodioznost Endrigove glazbe osebujnim “talijanskim” pijanističkim stilom, a Arsen je posebno volio takav interpretativni pristup. Glazba iz ovog albuma prodire do dubine srca i duše, poklanjajući snažne i iskonske trenutke. Jedinstvenom interpretacijom koja je intimna, vrlo osobna, sugestivna, Matija otvara i poklanja svoj unutarnji svijet slušateljima. Dvojac Dedić – Endrigo obnavlja se u jedinstvenom umjetničkom obliku. Autorska glazba ulazi u uzvišene tematske sfere i dotiče se raznih tema, od prolaznosti, svakodnevice, poimanja života, odlaska. Originalna interpretacija kantautorskog opusa Sergia Endriga u albumu Matije Dedića otkriva šaroliki spektar emocija samog umjetnika, samoga pijanista. On to čini otvorena srca. Svatko će tu dubinu pronaći i proživjeti na svoj način, to je sigurno. Treba odabrati posebno mjesto, mir te uroniti u ljepotu simbioze Arsenovog stvaralaštva i Matijine interpretacije. Tada će slušatelj shvatiti cjelovitost i veličinu čarolije isprepletenih života: Dedićevih i Endrigovih.

”Ovaj CD svojom snagom prodire do same dubine duše. Tako je moćan da ulazi pod kožu nevjerojatnom snagom koja ne popušta. Prekrasni aranžmani tatine glazbe i Matijin čarobni poetski dodir glasovirskih tipki miluju te poput morskih valova. Prijateljstvo Matijinog oca Arsena i Sergia očuvano je u tim notama. Hvala Matija!”, poručila je Claudia Endrigo, kćer Sergia Endriga.

Veza između obitelji Dedić i Endrigo traje od 1965. godine, a Matiju za Sergia vežu predivne uspomene: "Imam još sliku moje trogodišnje Lu koja sjedi u njegovom krilu. Posjećivao nas je u Zagrebu pa bi s Gabi na Dolcu kupovao sarme koje je nosio doma u Rim. Uz Kemala Montena bio je tatin najbolji prijatelj, divna duša i njegova je smrt Arsena užasno potresla".



19. kolovoza u Galeriji Klovićevih Dvora nastupit će Sandra Bagarić i Darko Domitrović koncertom Ja ljubim... U segmentu Sandrinog djelovanja veliko iskustvo nije donijelo danak u rutini. Svaki koncert je ostao i postao priča za sebe, uvijek iznova nov i pun iznenađenja kako za publiku tako i za izvođačicu samu. Koncertni program Sandre Bagarić sastoji se od koncertnog repertoara iz kojeg izdvajamo uspješnice poput koncerata Ja ljubim, Adagio, BelCante, repertoar s Kvartetom Zagreb te suradnju s mnogim orkestrima (Zagrebačka filharmonija, Simfonijski orkestar HTV-a, Dubrovački simfonijski orkestar, Tamburaški orkestar HRT-a, itd…).

Darko Domitrović (1964.) pijanist je, skladatelj i umjetnički savjetnik na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.

