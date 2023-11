Mašinko na krilima novog albuma najavio veliki samostalni koncert u Tvornici kulture!

Zagrebački Mašinko na krilima novog, hvaljenog albuma "Pozovite rapsode" najavljuje veliki samostalni koncert u Tvornici kulture.

Bend će tako 15. ožujka iduće godine koncertno predstaviti novo izdanje na kojem je 14 pjesama, a neke od pjesama već su osvojile domaći eter i publiku.

Ulaznice po cijeni od 10 eura možete nabaviti do 31. prosinca, nakon čega im cijena raste na 13 eura do samoga koncerta, kada će upad biti 15 eura. Možete ih nabaviti u sustavu Entrio i u Dirty Old Shopu.

Album "Pozovite rapsode" stiže tri godine nakon posljednjeg "Danas ću, sutra ću". Ako je suditi po prvim reakcijama, "odmjereni, ubojiti i precizni, odlični punk" nastavlja u svom revijalnom tonu. Novim pjesmama nastavljaju niz svojih već dobro poznatih singlova neopterećenog pristupa i razigranog zvuka, zbog kojih su i postali poznati kao jedan od najvoljenijih punk bendova nove generacije.

Novo izdanje Mašinka dostupno je na LP-u, CD-u ali i svim digitalnim kanalima. Glazbu i aranžman pjesama potpisuje čitav bend, dok su tekstove napisali Marin Šulentić, Srđan Grbić, Andrija Ražnatović i Petar Predrag. "Pozovite rapsode" snimali su Mark Mrakovčić i Leonard Klaić, koji potpisuje miks i master te skupa s bendom i produkciju.