Marko Tolja i ove godine najavljuje spektakularan event: "Sinatrovo je preraslo sva moja očekivanja..."

Marko Tolja napravit će veliki predbožićni event u znak sjećanja na Franka Sinatru, koji će se održati 14. prosinca.

Top radio ponosno najavljuje spektakularan predbožićni event "Sinatrovo by Marko Tolja", koji će se održati 14. prosinca u Stil Eventu.

Proslava rođendana legendarne glazbene ikone Franka Sinatre postala je nezaobilazna za sve ljubitelje dobre glazbe i hollywoodskog zlatnog doba.

U razgovoru s voditeljicom Barbarom Kolar u emisiji "Top Day", Tolja je istaknuo koliko mu je ovaj događaj važan.

"Sinatrovo je u mom kalendaru postalo fiksni datum. To je za mene jedan jako bitan event koji je zapravo zadnjih par godina prerastao sva moja očekivanja. Počelo je kao neki moj entuzijazam da proslavimo rođendan mog omiljenog pjevača kada je bilo sto godina od njegovog rođenja. Zagrebačka publika je pokazala da to želi iz godine u godinu sve više i jače slaviti", rekao je.

Marko Tolja, višestruki dobitnik nagrade Porin i jedan od najboljih vokala s naših prostora, uz svoj fantastičan bend Septet zasigurno će posjetiteljima priuštiti nezaboravnu večer punu glamura, elegancije i sjajnih glazbenih emocija.

I ove će se godine izvoditi neizostavni evergreeni poput "My Way", "Strangers in the Night", "New York, New York" i "Fly Me to the Moon", vraćajući nas u doba omiljenog Franka Sinatre.



No, koncert planira obogatiti novim elementima.

"Svake godine pokušavamo nešto novo ubaciti. Naravno da ćemo svirati većinom pjesme od Franka Sinatre, ali kako se koncert bude bližio kraju, odlazit ćemo malo od njega i svirati funk i soul. Tako da ljudi mogu očekivati stvarno super provod", otkrio je.

Tolja se osvrnuo i na posebne goste.

"Svake godine na Sinatrovu bude gost ili gošća iznenađenja. Još uvijek se nisam odlučio tko bi to mogao biti ove godine, ali mogu najaviti jednog DJ-a koji će na poseban način izvoditi retro glazbu. U svakom slučaju, isplati se doći", dodao je Tolja, otkrivajući da posjetitelje ove godine očekuje i širi repertoar: "Osim Sinatrinih pjesama, pjevat ćemo hitove i od njegovih kolega, naravno iz tog doba, od Deana Martina, Sammyja Davisa Jr. i mnogih drugih. Ove godine ćemo ići malo više prema soulu, funku, pa će tu biti James Browna, bit će tu i Stevie Wondera, tako da će to biti jedna dobra feštica."



Na kraju gostovanja, Tolja se obratio svim ljubiteljima dobre glazbe.

"Pozivam vas da nam se i ove godine pridružite na Sinatrovu koja će se održati 14.12. u Stil Eventu. Požurite po svoje karte, jer svake godine 'planu', tako da nemojte reći da vas nisam upozorio. Vidimo se", zaključio se.

