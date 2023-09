Legendarni Marko Nastić i Dejan Milićević uz bok Reiinieru Zonneveldu na We Love Soundu i 12-satnom glazbenom putovanju!

Dvije regionalne DJ zvijezde, Marko Nastić i Dejan MiliĆević gosti su novog izdanja We Love Sounda koje će se ovaj petak. 22. rujna održati u zagrebačkoj HALI. 12-satno glazbeno putovanje počinje na open air pozornici od 18 sati, a veliki unutrašnji floor se otvara u ponoć, zabava će trajati do 6 sati ujutro. Ugodno ljeto vrijeme, koje je najavljeno za petak, prilika je da odradimo prvi jesenski ples na otvorenom.

Najveća zvijezda partija svakako je jedan od najpopularnijih DJ-a i producenata današnjice Reinier Zonneveld. On je nedavno srušio Guinnessov svjetski rekord s najdužim izvođenjem elektronske glazbe uživo na festival. Zagrebačka ga publika pamti po nastupu na We Love Sound Open Airu 2021. godine na Jarunu.



Marko Nastić je regionalna DJ zvijezda koja je ostavila značajan trag u svijetu elektronske glazbe. Veliku popularnost stekao je kao rezident u beogradskom klubu The Tube, a tijekom godina postao je sinonim za kvalitetnu elektronsku glazbu u regiji. Njegovi hitovi poput "Just One Day" i "Balkan Express" omiljeni su na najvećim elektronskim festivalima i party destinacijama. Koliko je njegova glazba kvalitetna govore brojne nagrade i priznanja uključujući onu za"DJ-a godine" na Serbian Dance Music Awards te prestižnu nagradu Ambasador za najboljeg regionalnog izvođača u 2022. godini.



Dejan Milićević, pionir tehno glazbe u Srbiji, s više od 100 izdanja, nastupao je na svjetski poznatim festivalima poput Boiler Room i Tomorrowland. Njegov glazbeni stil kombinira techno i house glazbu, osvajajući publiku širom svijeta. Osim uspješnih nastupa. Kao producent, njegova glazba je objavljena na uglednim etiketama poput Plastic City i Suara, a ima tri studijska albuma, od kojih je "Just Keep Talking Girl" postigao veliki uspjeh. Također je osnivač glazbene etikete Tit Zero Recordings koja podržava mlade talente iz regije.



We Love Sound u petak, 22. rujna svoja vrata otvara u 18 sati. Na outdoor stageu do ponoći nastupaju Marko Nastić i zagrebački DJ Pips. Vrhunska zabava na indoor stageu počinje u ponoć. Na njemu će do 6 sati ujutro nastupiti Kiki Solvej, Dejan Miličević te zvijezda večeri Reinier Zonneveld.



Ulaznice za ovaj glazbeni spektakl mogu se osigurati na linku: https://we-love-sound.com/we-love-sound-hala#22092023