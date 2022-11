Prizori iz egzotične Španjolske ostavljaju bez daha, a za kantautoricu Mariju Mirković bio je ovo mali maturalac!

Kantautorica Marija Mirković publiku je već naučila da spotove, za svoje hitove snima na svjetskim destinacijama. Tako je i ovoga puta kada je spot za predstavljanje nove pjesme "Ne pitam te ja za nju" snimila u Španjolskoj.

Pod redateljskom palicom Sandre Mihaljević ekipa se uputila na, kako Marija kaže, mali maturalac i uz ozbiljno dobro odrađen posao uživala u Andaluziji.

Španjolski gradovi Ronda, Frigiliana i Juzcar lokacije su zbog kojih je i sama pjesma dobila dodatan pečat.

"Volim snimati spotove u gradovima u kojima nisam bila, jer iskreno ne volim snimanja. Ipak, svaki odlazak za snimanje mi je kao mali maturalac. Ovoga puta smo se odlučili na španjolsku Andaluziju, jer me u samome početku pjesma asocirala na Španjolsku. Onu staru Španjolsku s malim selima do kojih dođeš uskim putevima i gdje se zapitaš gdje to ideš", istaknula je Marija.

Ekipa je provela tri intenzivna dana u Španjolskoj, što je bilo dovoljno vremena da se sve složi kako treba, da se pjesma i video poruka koju žele poslati s njom prožmu kako je i zamišljeno. A pritom su, kaže Marija, svi uživali.

Pjesma "Ne pitam te ja za nju" nastala je 2021. godine. Glazbu potpisuje sama kantautorica, na tekstu je radila Alka Vuica, dok je aranžman radio Branimir Mihaljević.

"Alka Vuica mi je poslala tekst, sjela sam za klavir, uklopila riječi u glazbu i to je to. Nakon par dana sam shvatila da je pjesma ipak za mene, a ne za nekog drugog, kako smo mislili na početku. Kao i u slučaju pjesme "Požuri, požuri'“, rekla je Marija.

"Drago mi je da me u cijelom ludilu koje sam tada imala, i dalje držao osjećaj za pjesmu koju ja moram otpjevati“, sretna je Marija kojoj se ideju za aranžman ove skladbe dogodila u studiju kod Branimira Mihaljevića, dok mu je svirala pjesme za koje je mislila da će ih staviti na album.

"Odmah je shvatio što ovoj pjesmi treba, bacio se na posao i mislim da je obogatio pjesmu te mu hvala na tome", zaključila je Marija, koja na svoj način nastavlja uspješno graditi svoju kantautorsku karijeru.