Fenomenalna Marija Mirković predstavila dva albuma odjednom: "Ja sam Marija"/"I to sam ja"

Ona je glas i lice koje ste dobro upoznali kroz brojne hitove objavljene proteklih nekoliko godina. Sjajna kantautorica Marija Mirković godinu je obilježila kreativnim zanosom i stvaranjem samostalnog autorskog opusa, a ove srijede je u prepunom prostoru zagrebačke Kontese koncertno predstavila dva albuma odjednom - “Ja sam Marija”/”I to sam ja”!

Promociju dvaju albuma podržali su svojim prisustvom brojni glazbeni profesionalci, suradnici i prijatelji koji su s oduševljenjem i spontanim pljeskom neprestano davali najveću potvrdu kvalitete Marijinim izvedbama. Na repertoaru sjajne glazbenice našle su se autorske pjesme i obrade, ali goste promocije je također počastila i s par ugodnih glazbenih iznenađenja

Kroz svoj rad Marija je otkrila da se lako zaljubljuje u svoje pjesme, a ništa ju to ne razlikuje od slušatelja koji nerijetko dijele isto iskustvo. Isto se pokazalo točnim i za brojnu publiku koja se ove srijede okupila na promociji. Kroz posljednje dvije godine popularna Makica nastupila je na brojnim festivalima gdje je također očarala publiku emotivnim izvedbama svojih balada.



Radost stvaranja i glazbene suradnje Marijino su pogonsko gorivo, a u posljednjih nekoliko godina to je u cijelosti potvrdila napisavši sjajne pjesme poput “Vrijeme laži”, “Požuri, požuri”, “Prezirem samoću”, “Ne pitam te ja za nju”, “Ljubila ne ljubila” koje je izvela na promociji, te mnoge druge hitove poput “Zaljubljen” i “Moja duša” koje autorski potpisuje za kolege sa glazbene scene.

Marija Mirković glazbenu je karijeru započela u skupini The Frajle, za koje je napisala neke od njihovih najpoznatijih hitova, a sada je istovremeno predstavila dva samostalna albuma na kojima se nalaze već objavljeni singlovi, ali i neobjavljeni hitovi koji će tek zaživjeti u idućih nekoliko godina.



Prvi album koji je nastao tijekom proteklih godina zove se "Ja sam Marija", a drugi koji je dovršen ovoga ljeta je "I to sam ja". Publika je već mogla čuti singlove s prvog albuma koji su izašli u posljednjih godinu i pol dana, a u periodu kada je izašao prvi singl Makica još nije planirala album: “Slučajem okolnosti će oba albuma izaći u isto vrijeme, mada to nije bio plan od samog početka. Nakon objave prvog singla sam u međuvremenu napisala dosta pjesama i poželjela sam zaokružiti svoju samostalnu karijeru albumom”, objasnila je Makica.

Velik doprinos konačnom zvuku albuma "Ja sam Marija", dali su: Branimir Mihaljević kao producent i aranžer, Alka Vuica, Nenad Ninčević, Rando Stipišić, Luka Mrduljaš i Hrvoje Domazet. Marija je izabrala mladost i iskustvo kako bi album dobio moderno ruho, ali i prepoznatljivi zvuk. Album ima pravi pop zvuk na koji publika uvijek sjajno reagira.



Za razliku od autorskog albuma, Makica se na albumu obrada “I to sam ja” našla u ulozi interpretatora po kojoj su prepoznatljivi tek vrhunski umjetnici koji su tu ulogu uspješno prilagodili vlastitom stilu. Potpuni je to novitet za sjajnu glazbenicu čiji poseban interpretatorski projekt publika sada ima priliku poslušati. Na albumu je surađivala s Filipom Gjudom.

“Album obrada ima vrlo zanimljiv koncept i vrhunske aranžmane. Za razliku od autorskog albuma, na ovom albumu sam samo u ulozi interpretatora, ali sam se vrlo ozbiljno spremala za svaku interpretaciju, jer takvi aranžmani iziskuju ozbiljnu interpretaciju. Pogodilo se da su oba albuma završena u isto vrijeme pa sam odlučila publici dati sve što sam snimila”, izjavila je Marija nakon što je neke od obrada sjajno izvela na promociji albuma.

Marija je izgradila uspješnu samostalnu karijeru, a publika se sada u to može i uvjeriti slušajući njezine nove studijske albume "Ja sam Marija"/“I to sam ja” koji su dostupni na svim streaming servisima.