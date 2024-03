Maestralni koncert Rišpeta na splitskim Gripama za Dan žena – nakon četiri godine ponovo oduševili publiku!

Momci iz Rišpeta dugo su priželjkivali koncert u svome rodnom gradu. Upravo to dogodilo se sinoć u prepunoj dvorani Gripe, u srcu Splita, kao najljepši poklon za Dan žena.

Odavno je poznato da svaki novi koncert ima svoju čar, ali kada se nalaziš na ''domaćem terenu'' to je onda baš posebno!

Kako smo spomenuli, četiri godine prošlo je od posljednjeg koncerta koji je bio za pamćenje, pa je ovo bio jedan veliki izazov za Rišpet, obzirom da su u međuvremenu izašli brojni novi hitovi, koji su tjednima osvajali radijski eter i srca publike.



Što sve staviti u dva, tri sata, a da bude objedinjeno ono najbolje od Rišpeta nije bio nimalo lak zadatak, ali i ovoga puta još jednom su potvrdili zašto ih iz godine u godinu krasi status najomiljenijih i najtraženijih.



Čim su dečki izašli na pozornicu uz taktove prve pjesme, bilo je jasno da će to biti pravi glazbeni spektakl, koji znaju samo oni prirediti.

Nizali su se hitovi jedni za drugim, publika je s oduševljem u glas pjevala ''Šta mi ljube oćeš kazat'', ''Mislin samo na te'', ''Ja samo za te živim'', ''Fališ mi'', ''Prsti zapleteni'', ''Ako sutra odeš'', ... ali i mnoge druge…

Sve to dodatno su začinili i obogatili svojim dolaskom na pozornicu kolege glazbenici, prijatelji, te ujedno gosti iznenađenja Zorica Kondža, Jole i Neno Belan.

"Kakva večer! Četiri godine nakon Spaladium arene ponovo naš veliki koncert u rodnom gradu. Moram reći da kultne Gripe zaista imaju tu neku posebnu energiju i kad se s njom sljubi ovako fenomenalna publika, rezultat je večer za pamćenje. Puni smo emocija i imam potrebu od srca se zahvaliti svima koji su od početka do kraja koncerta pjevali s nama kao i našim dragim gostima Zorici Kondži, Neni Belanu i Joli, što su uveličali ovu noć u kojoj smo pjesmom slavili žene. Obećavam da neće proći još četiri godine do ponovnog koncerta u Splitu, vidimo se puno ranije jer svugdje je lijepo, ali doma je najljepše.", poručio je nakon koncerta Pero Kozomara osnivač, i skladatelj Rišpeta



Ni prvi glas Rišpeta, Ivo Amulić, koji je kao i uvijek maestralno izveo svaki stih i podizao atmosferu do maksimuma, nije skrivao svoje zadovoljstvo sinoćnjim nastupom

''Šta mogu reći, presretan sam nakon ovog velikog fenomenalnog koncerta u prepunoj dvorani Gripe. Dugo smo priželjkivali da se ponovi koncert u Splitu, radili smo dosta na organizaciji i naša vjerna publika nas je počastila time što je ispunila dvoranu.

Pjevali smo i veselili se zajedno uz naše najljepše ljubavne pjesme. Šlag na torti bili su naši dragi prijatelji i gosti Jole, Neno Belan i Zorica Kondža, koji su donijeli još dodatne energije ovoj večeri. Zadovoljni, ispunjeni i sretni završili smo nakon skoro tri sata programa i mislim da će nam svima koncert ostat u divnoj kolektivnoj memoriji".



Svi oni koji su bili dio ove nezaboravne večeri, sa sobom su ponijeli samo najljepše uspomene, pozitivne emocije i prepuno srce kao i želju za neki ponovni susret sa ''dalmatinskim slavujima'' uživo!