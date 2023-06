Najiščekivaniji festival i ove godine nadmašio je sva očekivanja i priredio spektakl za pamćenje o kojemu će se još dugo pričati

LMF festival i ove je godine okupio tisuće posjetitelja iz cijeloga svijeta i potvrdio epitet veličnanstvenog događaja za pamćenje.

Najiščekivaniji glazbeni događaj godine, LMF Festival, oduševio je tisuće posjetitelja koji su pristigli iz cijeloga svijeta. Ova spektakularna glazbena manifestacija pružila je nezaboravno iskustvo svima koji su se pridružili, nudeći nevjerojatnu zabavu i vrhunsku glazbu tijekom cijelog dana i noći, sve do ranih jutarnjih sati. Ovu fantastičnu zabavu za pamćenje nisu propustili ni Ivana Mišković, Lara Vukušić, Patricija Vodopija, Luna Valas, Janko Janić, Marko Vuletić i Grigor Badžar.

Glavna pozornica bila je domaćin nekim od najpoznatijih imena izvođača elektroničke glazbe, koji su publiku ostavili bez daha. Neki od glavnih izvođača koji su zasjali na pozornici bili su Above & Beyond, Artbat, Adam Beyer, Argy, Claptone, Camelphat, John Summit i mnogi drugi. Njihove glazbene izvedbe su oduševile prisutne i stvorile atmosferu koja će se dugo pamtiti.

Osim glavne pozornice, festival je ponudio još tri stage-a: Techno Forest, City Stage i R'n'B Confusion Stage. Na R'n'B Confusion Stage-u, posebnu pozornost privukli su live nastupi Zembe Latife i Stoke, koji su izmamili osmijeh na lica publike.

LMF Festival je trajao od 15. lipnja do 17. lipnja, pružajući posjetiteljima nevjerojatno iskustvo tijekom tri dana festivala. Jedan od najzanimljivijih trenutaka bio je drugi dan festivala, poznat kao The Masquerade, koji je bio organiziran pod pokroviteljstvom Claptone-a. Cijeli glavni stage bio je brendiran s Claptoneovim prepoznatljivim simbolom - maskom, stvarajući vizualni spektakl. The Masquerade je bio poseban po tome što je okupio jedan od najjačih line-upa ikada viđenih na tom događaju.

Organizatori festivala su posebnu pažnju posvetili dodatnim zanimacijama i atrakcijama tijekom cijelog dana, kako bi upotpunili iskustvo svakog posjetitelja. Chill zona bila je prepuna raznolikih aktivnosti, poput stvaranja grafiti umjetnosti uživo od strane talentiranih umjetnika i postavljenih tramvaja i gondola žičare. City Stage donio je pravi doživljaj gradske vreve, s postavljenim semaforima, prometnim znakovima i velikim satom koji inače krasi trgove. Raznovrsna ponuda hrane i pića zadovoljila je svačije nepce, nudeći širok izbor gastronomskih delicija i osvježavajućih napitaka.

Ovogodišnje izdanje festivala definitivno je opravdalo očekivanja posjetitelja te omogućilo da isti potvrdi svoj status jednog od najboljih festivala u Hrvatskoj. Ovaj nevjerojatni glazbeni spektakl privukao je tisuće posjetitelja iz različitih dijelova svijeta, stvarajući jedinstvenu atmosferu zajedništva i ljubavi prema glazbi. I dok se svjetla pozornice polako gase, organizatori već započinju pripreme za sljedeću godinu, obećavajući još veći i spektakularniji LMF Festival.