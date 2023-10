Foto: The Sisters of Mercy/PR

Legendarni The Sisters of Mercy ponovo dolaze u Zagreb 5. studenog. Održat će koncert u Boćarskom domu.

Nakon 14 godina se u Zagreb vraća jedna od najutjecajnijih grupa prošloga stoljeća, kultni The Sisters Of Mercy održati koncert u sklopu svoje Europske turneje. To će ujedno biti njihov četvrti posjet Hrvatskoj, tj. Zagrebu.

Njihov prvi nastup se održao 1990. godine, na vrhuncu njihove popularnosti, na turneji kada su promovirali svoj treći album „Vision Thing“ u rasprodanoj dvorani Doma sportova u Zagrebu. Zatim su nas ponovo posjetili 2006. kada su održali open air koncert u zagrebačkoj „Klaonici“, a tri godine kasnije su održali koncert u zagrebačkoj Tvornici Kulture.

The Sisters Of Mercy su osnovani 1980. godine u britanskom gradu Leeds, a alfa i omega od samog početka je karzimatični frontmen Andrew Edritch koji je proveo grupu kroz uspone i padove i uvijek se uspio uzdići poput feniksa zbog svog beskompromisnog karaktera i velikog talenta.

The Sisters Of Mercy su u svojoj karijeri objavili samo tri albuma, 3 EP-a i desetak singlova. Kada se upotrijebi riječ „samo“ tri albuma se pored toga mora reči i „kakva tri albuma“! Za sva tri albuma možemo slobodno reči da su remek djela rock'n'rolla i definitivno jedni od najutjecajnijih albuma koji su utjecali na mnoge današnje glazbenike i grupe i to u svim glazbenim žanrovima.

Nakon prošlogodišnjeg objavljivanja do sada neobjavljenog albuma „BBC Sessions 1982. – 1984.“ na sam Records Store Day koji je 22.04., je ove godine objavljeno reizdanje njihovog kultnog EP-a „Reptile House“, originalno objavljenog 1983.

Hrvatska publika ima poseban odnos prema grupi The Sisters Of Mercy prije svega zbog objavljivanje njihovog drugog albuma „Floodland“ 1988. godine od strane tadašnjeg Jugotona, a na kojem se nalaze veliki hitovi „This Corrosion“, „Dominion“ i „Lucretia“ koji su se tada vrtili u svim alternativnim klubova i slušaonicama, a vrte se i dan danas.

Album je objavljen na početku velike ekspanzije dark pokreta kod nas te je taj album bio jedan od najbitnijih i najpoplarnijih albuma u to vrijeme na ovim prostorima. Priča se nastavlja sa objavljivanjem trečeg albuma „Vision Thing“ 1990. godine kada i The Sisters Of Mercy po prvi puta dolaze u naše krajeve i održavaju koncert u zagrebačkoj dvorani Dom Sportova o kojem se i dan danas priča. Nakon toga, 1991. godine Jugoton objavljuje dvostruki kompilacijski album „Some Girls Wander By Mistake“ sa singlovima i EP-jevima koji su objavljeni u preriodu prije prvog albuma „First And Last And Always“ (objavljen 1985. godine).

Taj album također postiže velik uspjeh, tako u svijetu, tako i kod nas. Kruna svega je idući kompilacijski album „A Slight Case Overbombing“ objavljen 1993. godine koji sadrži sve hit singlove grupe uključuijući najveći hit The Sisters Of Mercy „Temple Of Love“ iz 1992. godine u kojoj je sudjelovala popularna etno pjevačica Ofra Haza i sa tim singlom su The Sisters Of Mercy probili sve barijere i postali jedan od svjetski najpoznatijih grupa.

Ulaznice se mogu nabaviti preko sustava Entrio.