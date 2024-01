Lara Demarin na ovogodišnjoj Dori ostvaruje snove sa singlom ''Ne vjerujem ti''

Lara Demarin na ovogodišnjoj Dori predstavit će se pjesmom ''Ne vjerujem ti'', a glavni motiv joj je težak osjećaj s kojim se danas svi sve više susreću.

Sudjelovanje na HRT-ovoj Dori ostvarenje je sna za 27-godišnju Puljanku Laru Demarin. Pjesma s kojom će Lara predstaviti na ovogodišnjoj Dori zove se ''Ne vjerujem ti', a govori o nepovjerenju kao vrlo jednostavnoj tematici i čestoj pojavi u odnosima. Autori glazbe su Lara i Luka Demarin, tekst uz Laru potpisuje Robert Domitrović, a autor aranžmana je Hrvoje Domazet.

S obzirom na to da je dugo imala veliku želju prijaviti se na Doru, Lara nam je otkrila da je čekala pravu pjesmu: ''Kad smo Hrvoje Domazet i ja krenuli snimati pjesmu u studiju, aranžman smo prilagodili mojoj viziji i onome što, prema mome mišljenju, jedna eurosongska pjesma treba imati. Ono što mi je bila želja, kao i inače u mom radu, jest vratiti zvuk ranih 2000-ih i prizvuka R&B-ja i hip-hopa pa se u pjesmi javlja i rap, za što je zaslužan Robert Domitrović, koji je odrepao svoj tekst i upotpunio cijelu priču. Inspiraciju sam crpila iz plesnih filmova kojih sam se u djetinjstvu nebrojeno puta nagledala i uvijek sanjala imati iza sebe nekakav projekt sličan ovome.''

Šira javnost je prvi put imala prilike upoznati Laru na malim ekranima 2016. godine u drugoj sezoni HRT-ova popularnog showa The Voice gdje se natjecala u timu Tonija Cetinskog. Od 2018. do 2023. bila je stalna članica The Funkensteinsa, pratećeg benda Matije Cveka s kojima je imala priliku stati na velike pozornice, ali i osvojiti brojne nagrade i priznanja. Izlaskom debitantskog singla “Uz tebe” 2020. godine, prvi put se predstavila kao kantautorica, a samostalnoj karijeri se u potpunosti posvetila 2023. godine kada izdaje hit pjesmu “Ne dam ti da znaš” čiji su autori Matija Cvek i Matej Mudrovčić. Pjesma je ubrzo osvojila brojne hrvatske top liste, uključujući i HR TOP40. Krajem 2023. godine Lara objavljuje R&B hit ''Dodir'' u suradnji sa starijim bratom Lukom koji potpisuje glazbu i tekst te produkcijom Performer Pointa, a izdvaja ga kao jedno od njoj najdražih dosadašnjih glazbenih ostvarenja.

Dori se odlučila u potpunosti posvetiti jer je ne vidi samo kao najgledaniji hrvatski glazbeni festival, već prvenstveno kao izbor za hrvatsku pjesmu Eurovizije. Stoga se za pjesmu unaprijed pripremala godinu dana s producentom Hrvojem Domazetom tražeći zvuk koji joj odgovara, a tek će nam u kombinaciji s nastupom koji priprema u potpunosti prenijeti doživljaj koji već dugo sprema.

''Ideja za pjesmu nastala je spontano na tonskoj probi prije jedne gaže na kojoj je moj brat Luka odsvirao nekoliko akorda na što sam improvizirala melodiju. Kako je sve skupa baš dobro zazvučalo, snimili smo ideju na diktafon koju sam poslije na temelju snimke nastavila razrađivati te je tekst i nastavak pjesme nastao u svega nekoliko minuta. Od početka sam imala dobar osjećaj oko ove pjesme jer je sve oko nje teklo glatko i vrlo spontano. Pišući tekst pjesme dobila sam viziju cijele scenografije i odmah sam je mogla zamisliti baš na pozornici Dore'', govori Lara.

Lara je za ovaj singl snimila i spot u studiju Klet koji se pokazao kao odličan izbor za snimanje plesnih sekvenci i plesnog battlea. Kao velika obožavateljica R&B-a, soula i hip-hopa s dvanaest godina plesnog iskustva, svoje pokrete će zajedno s plesačima iz plesnog studija Station n. 5 na čelu s Jelenom Đukanović pokazati u spotu za čiju je scenografiju, snimanje i montažu zaslužna Tina Kadoić iz Motion Media.

Ova mlada glazbenica Doru doživljava kao jedinu pozornicu na našim prostorima gdje izvođač ima priliku predstaviti cijeli projekt, a ne samo pjesmu. ''Zaista mi je stalo do nastupa i iskreno se veselim pri pomisli da ću stati na tu pozornicu. Raduje me, zapravo, cijeli proces i sve probe koje nas čekaju – u tome jako uživam. Vjerujem da ćemo tu priču s vrlo jasnom i jednostavnom tematikom uspjeti prenijeti na gledatelje. Koreografiju već razrađujemo, a rekviziti i kostimi su u izradi. Iznimno mi je drago što je HRT prepoznao potencijal u mojoj pjesmi i ponosna sam da se mogu predstaviti i kao izvođač i kao autor'', podijelila je Lara.

Za sve vas koji ste se zaljubili u Larin zvuk na prvo slušanje, otkrivamo njezine planove za budućnost i najavljujemo koncert koji će se održati 14.3.2024. u Saxu! Lara od 2023. nastupa u klubu Sax nudeći zagrebačkoj publici izvedbe stranih i domaćih R&B hitova uz bend uživo i vrhunske plesače kao nezaobilazne goste, a najavljeni koncert će imati istu tematiku koju će dodatno začiniti ''Eurosong'' blok.