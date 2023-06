Mudri Brk Festival zaključio bendovski lineup: Stižu Kuzma & Shaka Zulu, Lovorka Sršen i Josip Radić i Zo!

Mudri Brk Festival zaključio bendovski lineup - Kuzma & Shaka Zulu, Lovorka Sršen i Josip Radić i Zo stižu u Jelsu zadnji tjedan srpnja!

Doktori puknuća Kuzma & Shaka Zulu stižu u Jelsu zadnji vikend srpnja ove godine na drugo izdanje festivala Mudri Brk, a bendovski lineup ovogodišnjeg festivala zaključuju Lovorka Sršen i Josip Radić te bend Zo.

Oni se pridružuju već prije najavljenim bendovima ST!LLNESS, RØLØ, Ministranti, Tidal Pull i Idem, koji će od 24. do 29. srpnja pokazati najbolje od svoje glazbe na nekoliko pozornica u Jelsi na Hvaru. Organizatori će još objaviti imena tjednog programa kao i imena DJ-eva na festivalu.

Kuzma & Shaka Zulu su splitska rap-reggae-dance-italo disco grupa, uveliko poznata po svojim energičnim nastupima, opuštenoj melodiji i brojnim hitovima. Poznati su po svojim duhovitim, vedrim, često i ironičnim stihovima, a grupa ove godine slavi trideset godina postojanja. "Lito ide mala", "Puknuta ekipa", "Party (Ruke Gore)", "U mojoj ulici" i "Di ćemo večeras" samo su neki od njihovih hitova zbog kojih se za svaki njihov koncert uvijek traži ulaznica više. U Lijepoj našoj ne postoji bend koji je više puta opjevao ljeto od Kuzme & Shaka Zulu, a njihov dolazak na Mudri Brk Festival garantira još jedno u nizu sjajnih izdanja ovog mladog festivala.

Lovorka Sršen je kantautorica koja je pažnju kritike i javnosti priskrbila singlovima „Delta“, „Tako lako“, „Bez mira“ i „Hektopaskali“, a koji će se naći na debitantskom albumu koji će biti objavljen do kraja godine. Upravo potonji singl je nastao u glazbenoj i prijateljskoj suradnji s Josipom Radićem, autorom i frontmenom benda Kensington Lima i polovicom kultnog benda Valentino Bošković. To je njihov drugi duet nakon pjesme „One More“ objavljene na albumu „May“ Kensington Lima. Oni će za ovu priliku izvesti autorske pjesme iz svih svojih projekata.

Na natječaj za svirku hvarskih bendova na ovogodišnjem festivalu Mudri Brk prijavilo se šest bendova. Od svih navedenih organizatori su odabrali bend Zo kojeg čine starogradski frontmen u kombinaciji sa splitskim prijateljima. Riječ je o pop rock sastavu s mješavinom raznih drugih glazbenih žanrova poput funka, rapa i pop-punka koji iza sebe ima debitantski album "Želim biti ja" i veliki broj koncerata.

""Prva liga" Kuzme & Shaka Zulu je bila prva kaseta s kojom smo pilali roditelje u Renault Četvorci na putovanjima. Dogovor sa starcima je bio da se kolekciji Dylanovih "Blonde on Blonde" i "Highway 61 Revisited", Waitsovih "Closing Time" i "Rain Dogsa", "VIS Idoli / Film – Zajedno!" i "Sweet Dreams (Are Made Of This)" Eurythmicsa pridruži i ovaj klasik. Nekih trideset godina kasnije dolaze nam jednako aktualni na festival i to nas jako veseli. Lovorka i Josip su nam prvenstveno prijatelji pa onda kolege čija kreativnost ne poznaje granice i sigurno će odsvirati sjajan set. Zo je odličan mladi bend i drago nam je što su se javili na natječaj i što ih imamo priliku ugostiti na festivalu i prezentirati našoj publici", rekao je zadovoljno Mudri Brk.

Ova imena pridružuju se već najavljenim bendovima ST!LLNESS, Ministranti, RØLØ, Tidal Pull i IDEM za drugo izdanje festivala Mudri Brk! Većina bendova dolazi predstaviti nedavno objavljene albume koje ćete u vinilnom obliku moći kupiti i na samom festivalu. Prva DJ imena su već poznata od prošle godine. Najmlađi DJ-evi festivala DJ Svemir (8) i DJ Čemer (17). S obzirom da su oduševili u prvoj godini, zaslužili su status residenta svake godine.

Za sve koji žele doći na Mudri Brk Festival, a još nisu rezervirali smještaj, donosimo nekoliko ideja. Svi zainteresirani za kampove smještaj mogu pronaći blizu centra mjesta u kampu Mina ili za one opuštenije, kamp Nudist u Vrboskoj. Hotelski smještaj također je u ponudi, a radi se o hotelima Fontana i Hvar. Opcija je naravno i privatni smještaj, a sve informacije možete pronaći na stranici Visit Jelsa.

Dvodnevne ulaznice za Mudri Brk Festival po cijeni od 15 eura dostupne su putem sustava Core-event Svi koji su propustili nabaviti dvodnevne ulaznice "Infišani", sada mogu ispraviti nepravdu i nabaviti karte "Di je priša".

Organizatori su Mudri Brk i Udruga za promicanje kulture "Jelsa", glavni pokrovitelji su TZO Jelsa i Općina Jelsa, a financijski podupire Ministarstvo kulture i medija RH te HDS Zamp.