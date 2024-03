Koncert Bad Daughter u Zagrebu imat će "zločesti potpis": "Bit će to zaokruženi doživljaj"

Bad Daughter nastupit će s bendom u zagrebačkom Vintage Industrial Baru u četvrtak 14. ožujka 2024.

Uz audio-vizualni nastup, koncert će biti prilika čuti pjesme s aktualnog albuma kao i nove materijale koji će se naći na albumu u pripremi.

“Za Vintage se posebno veselimo jer mislimo da nas se zagrebačka publika nije dovoljno naslušala i nagledala. Igrom slučaja, koncert je 14. ožujka na isti datum kad je moja malenkost prvi put se ikad predstavila zagrebačkoj publici kao izvođač u sklopu Začarane Močvare. Pokušat ćemo da koncert bude zaokruženi doživljaj što se tiče sounda i svjetla kao što smo to priredili i u Pogonu Kulture, ali da se i ne ponavljamo”, poručuje Bad Daughter ususret koncertu.

Bend radi na novom albumu o osveti koji će se zvati ”Pretty, not pety”, a ideja je, kažu, da kao i “Let Me Panic” ima taj njihov zločesti potpis, ako ne i zločestiji. Album bi trebao izaći do kraja godine, a u međuvremenu će bend objavljivati singlove i biti koncertno aktivan.

Malo tko je toliko munjevito ostavio traga na domaćoj glazbenoj sceni kao što je Bad Daughter. Dunja Ercegović kroz ovaj projekt se poigrava unutar granica indie pop žanra dajući mu nešto tamniju, ali plesnu i pitku viziju.

Sjajan album prvijenac “Let Me Panic” više je od 40 domaćih urednika i novinara skupno izabralo za album 2021. godine, a uslijedilo je i priznanje regionalne udruge nezavisnih diskografa RUNDA za najbolji regionalni album.

Na Rock&Off nagradama je Bad Daughter osvojila one za album godine i Pop&Off izvođača godine, kao i nagradu Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu. S novim aktualnim singlom osvojila je i Rock&Off nagradu za najbolju pjesmu godine, kao i pop izvođačicu godine.

Prije koncerta u VIB-u nastupit će glazbena producentica Ivona Eterović (tonota).