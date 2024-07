Kompletiran line-up za vikend na Tvrđavi sv. Mihovila: U subotu Kruder & Dorfmeister, u nedjelju Air!

Dva vrhunska koncerta pred nama su za vikend na Tvrđavi sv. Mihovila. U subotu 3. kolovoza na binu staje austrijski producentski i DJ dvojac Kruder & Dorfmeister, dok je za warm-up & aftershow zadužen Jan Kinčl (Cycle Zagreb). Samo dan nakon, u nedjelju 4. kolovoza na pozornici Tvrđave sv. Mihovila nastupit će kraljevi retro chill-out glazbe Air sa svojim legendarnim albumom Moon Safari. Nakon njih, za aftershow zaduženi su šibenski The Fogsellers.

Subota: Kruder & Dorfmeister

Kruder & Dorfmeister nastupit će na šibenskoj Tvrđavi u sklopu velike svjetske turneje s kojom obilježavaju 30 godina na sceni. Jedinstvena turneja uključivat će potpuni audio-vizualni doživljaj na odabranim pozornicama diljem svijeta, a Tvrđava sv. Mihovila jedna je od njih. Upravo su na šibenskoj tvrđavi 2018. godine Kruder & Dorfmeister imali svoj premijerni nastup u Hrvatskoj, tada su obilježili 25 godina postojanja, a sada se vraćaju obilježavajući okrugli 30. rođendan.

PR Foto: PR

Jan Kinčl, jedan od najaktivnijih hrvatskih DJ-a i producenata, osnivač i vlasnik Cycle Studija i Cycle Records izdavačke kuće pobrinut će se za dobru atmosferu prije i nakon subotnjeg koncerta austrijskog DJ dvojca.

Koncert Krudera & Dorfmeistera je rasprodan!

Nedjelja: Air Play Moon Safari

U nedjelju je vrijeme za jedan od najiščekivanijih koncerata ove sezone. Šibenik je u društvu probranih europskih gradova koje je francuski duo Air odabrao za turneju na kojoj će izvoditi svoj znameniti album Moon Safari.

Moon Safari, objavljen 1998. godine, lansirao je Nicolasa Godina i Jean-Benoîta Dunckela na najvišu stepenicu ljestvice elektroničke glazbe. Album je iznjedrio hit singlove poput "Kelly Watch The Stars", "All I Need" i "Sexy Boy", prodajući milijunske primjerke diljem svijeta, te je gurnuo Air u vode headlinera na značajnim festivalima. Opčinio je i neke od najvećih glazbenih vizionara poput Davida Bowiea, Madonnu i Becka, a uvelike je inspirirao i filmsku industriju. Moon Safari turneja označava povratak Aira nakon sedam godina izbivanja sa scene.

PR Foto: PR

Nakon nastupa Aira, zabava se nastavlja pod tribinama tvrđave uz The Fogsellers, downtempo bend iz Šibenika koji kombinira elektronsku i organsku glazbu. U nedjelju će na Tvrđavi sv. Mihovila nastupiti kao trio; Mirko Rak - elektronika, bas, perkusije, Josip Palinić- bubanj i Zoran Zorić - gitara.

- Za nastup na Tvrđavi smo odabrali repertoar koji će se uklopiti u koncept cijelog eventa te se bazira na chill out izričaju. Da bi publici pružili još potpuniji doživljaj na bini će nam se pridružiti Streetforma kolektiv koji svojim inovativnim pristupima stavlja fokus na ulični i klupski ples te eksperimentalno kazalište. Movement izvode: Petra Krušelj, Nina Begović, Mia Malenica, Vesna Grandeš i Anis Habibović - poručuje frontmen Fogsellersa Mirko Rak.

Ulaznica za koncert Air Play Moon Safari ostalo je još malo, a dostupne su online te u City Pointu Tvrđave kulture.

PR Foto: PR

A samo dva dana kasnije, u utorak 6. kolovoza, na pozornicu Tvrđave sv. Mihovila u sklopu Ljetnog Yammatova popet će se glazbena ikona Roisin Murphy. Koncerti Air Play Moon Safari, Kruder & Dorfmeister i Roisin Murphy na Tvrđavi sv. Mihovila održavaju se uz potporu Cockte i medijsko pokroviteljstvo radija Yammat FM!

Koncerti Air Play Moon Safari, Kruder & Dorfmeister i Roisin Murphy na Tvrđavi sv. Mihovila održavaju se uz potporu Cockte i medijsko pokroviteljstvo radija Yammat FM!