Jure Brkljača poigrao se sa trap stilom te predstavlja novu pjesmu ''Sve je prolazno''

Jure Brkljača izdao je novu pjesmu ''Sve je prolazno'' u kojoj se poigrao trap stilom, poslušajte kako zvuči.

Promjene su nekada dobrodošle i nužne, a znaju donijeti puno toga lijepoga i zanimljivoga.

To je prepoznao i Jure Brkljača, te se poigrao sa trap stilom, u kojem ga do sada nismo imali prilike vidjeti i čuti.



Svojoj vjernoj publici, ali i onima koji će to tek postati, ovoga puta predstavlja nešto potpuno drugačije.



''Sve je prolazno'' pjesma je koja će od sutra i zaploviti radijskim eterom, a već sad imamo prilike uživati u video spotu, koji je definitivno donio određenu svježinu cijeloj priči.



''Pjesma ''Sve je prolazno'' je zapravo eksperiment u mom glazbenom stilu i odskače od svega što sam dosad radio. Cilj mi je bio napraviti nešto moderno, svježe i autentično, ali da opet ostanem vjeran sebi. Nadam se da neću iznevjeriti publiku koja me prati sve ove godine'', poručio je Jure.



Vratimo se malo na spot; koji je snimljen u Beogradu sa produkcijom ''filmski studio Avala'', a koji su svojom pojavom na ovom projektu pomogli interpretirati pjesmu na jedan moderan, apstraktan i suveren način.



Cijela priča fokusirana je na prolaznosti, prije svega materijalnih stvari, što je i prikazano, a u čemu će vjerujemo publika uživati i to naravno prepoznati.



Svakako treba istaknuti mladog producenta Mihaela Bluma koji je dao poseban “touch” u aranžmanu i produkciji, a povodom same premijere, rekao nam je: ''Čim je Jure donio pjesmu, znali smo kako će na kraju zvučati. Sam proces snimanja bio je jako zabavan. Nadam se da ćemo ovim novim singlom proširiti Jurinu publiku i potaknuti druge, mlade izvođače da izađu iz svoje komfor zone i naprave nešto skroz novo i ludo.''