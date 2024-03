J.R. August snima live album i slavi 10 godina karijere: "Glazba je poziv i hrana, ne mogu živjeti bez stvaranja"

J.R. August, jedan od najistaknutijih regionalnih glazbenika nove generacije, stiže u Peti kupe u četvrtak 14. ožujka.

J.R. će u ovom istaknutom zagrebačkom klubu snimiti live album povodom 10 godina od prvog EP-ja Change of Seasons, nakon fenomenalnog koncerta kojeg je sa svojim osmeročlanim bendom održao na istom mjestu u listopadu prošle godine. Ovaj put će mu se na pozornici pridružiti i njegovi kolege glazbenici koji će starim pjesmama udahnuti svježinu.

J.R. August, pravog imena Nikola Vranić, jedan je od vodećih glazbenih talenata u regiji. Razgovarali smo s njim povodom nadolazećeg koncerta i snimanja live albuma.

"Bit će puno kamera, bit će puno rasvjete i jako sam sretan što ćemo to izvesti. Zahvalan sam izdavaču Croatia Recordsu. Inače je rijetkost da se koncerti snimaju u tako malim prostorima, tako da mislim da će to biti jako zanimljivo. Iznimno sam privilegiran i sretan što to snimamo", rekao nam je Nikola.

Napravio je album na hrvatskom jeziku, prvi put u svojoj karijeri.

"Album sam završio, pjesme su napisane i sada ga samo treba snimiti i pustiti van. Inače mi najviše traje proces snimanja, jer nikada nisam zadovoljan i uvijek imam više verzija.

S pjesmama je druga priča i s njima je lako. Napisao sam više od 20 pjesama, a na albumu će ih biti 10. Doma imam studio, tako da cijelo vrijeme snimam i isprobavam. Imam puno novih instrumenata, tako da ih učim svirati.

Učim svirati mandolinu, vratio sam se gitari. Učim i dijelove produkcije i skoro sve sam radim. Polako učim i igram se i to je ono najljepše. Sve je to super, ali valja napomenuti da u home studiju ipak dođem do 80 posto, a za onih 20 posto ipak trebam profesionalce koji daju final touch. To je ta razlika između vrhunskog i dobrog. Ovo što mi snimamo doma je dobro, ali težimo vrhunskom. Snimanje je poprilično komplicirano", pojasnio nam je Nikola proces stvaranja glazbe.

Nakon niza zapaženih EP izdanja, Nikola je 2019. potpisao ekskluzivni ugovor s izdavačkom kućom Croatia Records pod kojom je objavio svoj debitantski album „Dangerous Waters“. Album je naišao na nepodijeljeno oduševljenje kritike, koja je J.R.-a proglasila glazbenikom svjetskog kalibra, kao i publike, koja je album prihvatila do te mjere da je u tjednu nakon objave bio najprodavaniji u državi – prvi put u povijesti da je album domaćeg izvođača koji pjeva na engleskom jeziku zauzeo to mjesto.

„Dangerous Waters“ je na većini kritičarskih top-lista proglašen albumom godine, uključujući i veliku Nacionalovu anketu u kojoj sudjeluje tridesetak najuglednijih glazbenih novinara i kritičara, a dobitnik je i nagrade emisije Music Pub Zlatka Turkalja (Drugi program Hrvatskog radija) za album godine.

Priznanja su dosegnula su vrhunac na dodjeli glazbene nagrade Porin 2020. godine: J.R. August i njegov debitantski album osvojili su ove prestižne nagrade u čak tri kategorije; za alternativni album, za najboljeg novog izvođača i za album godine – prvi put u povijesti da je album na engleskom jeziku osvojio tu nagradu.

Iste godine August je slavio i na dodjeli Rock&Off nagrada. Tamo je osvojio nagradu za “veliki prasak” godine, Rock&Off izvođača godine i album godine.

Konsenzus kritike je da je riječ o glazbeniku spremnom za svjetske uspjehe, a da i međunarodna scena počinje prepoznavati o kakvom talentu se radi potvrđuje i činjenica da je Dangerous Waters bio nominiran za Impalu, europsku nagradu za indie album 2020. godine. Definitivna je to potvrda da veliki Coldplay nije bio u krivu kada je J.R.-a na svojoj stranici predstavio kao svjetski potencijal 2012. godine.

Nikola je beskomromisan u onome što stvara i zna točno što želi od novog albuma i svojih pjesama.

"Drago mi je ako se drugima sviđa ono što stvaram, ali ako meni nije neka stvar legla 100 posto, mogu mi govoriti što god žele, ali najbitnije je da se meni sviđa.

Da je meni fenomenalno, a da drugima ništa ne valja ja sam sretan. Da je meni katastrofalno ili na 99 posto ja sam nesretan. Meni mora biti dobro, jer je to jedina stvar u životu gdje moram biti control freak i gdje mora biti onako kako sam zamislio. Na sve drugo se mogu prilagoditi.

Zato mi je to sve jako komplicirano, jer sam jako pedantan oko pjesama i albuma".

Stvaranje albuma na hrvatskom jeziku jedna je druga dimenzija, napominje.

"Na hrvatskom jeziku pišem drugačije tekstove, a shodno tome drugačija je i glazba. Kada je krenula pandemija, shvatio sam da imam puno vremena i da ne znam kamo ću s energijom.

Napisao sam 20-ak pjesama, 10 je otpalo, a ovih 10 je bilo dobro, nisam ih nikome želio dati, pa je ispalo da želim album na hrvatskom jeziku. Trebalo mi je neko vrijeme da se naviknem na svoj glas i na hrvatski jezik, ali sad sam jako zadovoljan i to će biti jedan hrvatski konceptualni album. Bit će drugačiji od većine hrvatskih albuma".

J.R. August - 2 Foto: J.R. August/PR

Nikola se ne vraća u prošlost, ali ponosan je na svoju ustrajnost.

"Tu zapravo i nemam izbora. Ne mogu odustati. Zahtjeva puno energije baviti se nečim što ne prolazi kod širokih masa. Zahtjeva vrijeme, predanost, strast, a nema nužno velikog novca. Ja se ne mogu baviti samo glazbom. Moram imati posao sa strane. Na to sam najviše ponosan, što to još uvijek radim i najvjerojatnije ću to raditi do kraja života.

Opstanak je ključna stvar. Jako puno ljudi odustane nakon prve pjesme, prvog spota, jer imaju krive namjere. Puno ljudi samo želi biti popularno, a meni je muzika poziv i hrana i ne mogu živjeti bez stvaranja.

Čak mislim da bi prije mogao živjeti bez slušanja muzike nego bez stvaranja. Poanta umjetnosti nije slava, već kvaliteta".

Nikola i dalje ima međunarodne ambicije, a želja mu je i svirati po festivalima. "Nedostaju mi festivalski nastupi i nema bolje o festivalske energije", rekao nam je za kraj.