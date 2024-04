Ive Županović predstavlja novi singl: "Sada donosim drugačiju perspektivu ljubavi od moje uobičajene..."

Ive Županović objavio je novi singl "Pitanja je sto", a čim je čuo demo verziju, odmah je znao da je to pjesma za njega.

"Sve moje pjesme su ljubavne, i to ja tako, od toga niti ne pokušavam pobjeći jer sam to jednostavno ja, i u tom filmu se najbolje osjećam. No, sada donosim drugačiju perspektivu ljubavi od moje uobičajene", poručio je Ive Županović o novom singlu "Pitanja je sto".

Stihove i glazbu potpisuje Rudolf Dvorski, dok je za aranžman i produkciju zaslužan mladi Antonio Perina. Singl prati i spot Tonija Lekića kojim je sjajno zaokružena cijela glazbena priča.

"Rudolf Dvorski je, ako se mene pita, napravio još jednu izvrsnu pjesmu – neobičnu, a tematski i životno svakidašnju. Čim sam je prvi put čuo, znao sam da je moja. Rudi se složio istog trena jer se jako dobro poznajemo. Ali moram reći da se koristio 'udarcima ispod pojasa'", u šali poručuje Ive dodatno pojašnjavajući: "Demo je opjevao moj veliki prijatelj Petar Dragojević kojeg cijenim do neba i nazad. Rudi je znao koliko smo dobri prijatelji Petar i ja, i uspio ga je nagovoriti da mu otpjeva demo, i to nakon neprospavane noći zbog nastupa. Tako da, hvala i Petru jer je i on apsolutno zaslužan što me pjesma kupila na prvu."

Najdraža tematika pjesama Ivanu Ivi Županoviću zasigurno je ljubav. Sada publici donosi sjetniju perspektivu tog nepresušnog izvora inspiracije.

"Do sada se u svakoj mojoj pjesmi naziralo i vidjelo svjetlo na kraju tunela, optimizam i nada u eventualni povratak na staro. Međutim, ovdje to nije slučaj... "Pitanja je sto" govori o prekidu nečeg što je bilo veliko, životno i oboje smo ostali sa sto pitanja nad glavom – što bi bilo kad bi bilo; što bi bilo, da smo bili jači i manje naivni u svemu, i da na kraju krajeva, nismo tako lako odustali od svega ma koliko nam se u tom trenutku ta velika odluka činila jedinim ispravnim potezom", rekao je Ive.

"Kada sam prvi put čuo pjesmu osjetio sam tu posebnu mističnu atmosferu i energiju pjesme. Znao sam da moram kreirati nešto posebno", rekao je Toni Lekić, redatelj novog spota.

"Gorući instrumenti i predmeti simboliziraju okretanje novog lista i odlazak novim putem, a bojama koje se izmjenjuju dočarava se stanje smirenosti i ravnodušnosti (plava) te bijesa i ljutnje (zelena). U spotu ima još detalja i simbolike, no neka nešto od toga ostane i gledateljima za otkriti", dodao je.