ITD band izdao novi album obogaćen i svirkom najboljih domaćih izvođača, a zvuči nikada svježije

Peti po redu album ITD banda "Orao nikad ne leti u jatu" donosi jedan spoj osamdesetih i vremena u kojem živimo.

Svirački izuzetno profesionalno odrađen album, obogaćen i svirkom najboljih domaćih izvođača, zvuči nikada svježije, a Miroslav Rus tvrdi da je ovaj album zapravo početak drugog poluvremena utakmice koju igra ITD band.

Novi album "Orao nikad ne leti u jatu“ s originalnim pjevačem Branislavom Bekićem, potpisuje Miroslav Rus, koji je u međuvremenu radio najistaknutije izvođače u regiji (Toše Proeski, Tony Cetinski, Crvena jabuka, Željko Bebek, Zdravko Čolić…).

Na albumu se nalazi dvanaest novih pjesama, a ta kultna glazbena ekipa ne krije uzbuđenje, jer ITD band se ponovno okupio nakon 30 godina i spremni su na nove glazbene izazove.

Primjetno je i oduševljenje Branislava Bekića novim albumom koji kaže da ima poluimaginarni osjećaj, jer je oživljavanje benda spavalo u njemu. Potreba za glazbom oduvijek je postojala, ali život ga je odveo u drugom smjeru. Češćim dolascima u Zagreb, intenzivirala su se snimanja u studiju, jedna po jedna pjesma i sve se probudilo. Nestvaran je sada osjećaj, jer dogodilo se nešto u što možda nije istinski vjerovao da će imati prilike doživjeti, a želio je. Otišao je iz benda, u Švedsku, a nije stavio točku na 'i'.

Među ljudima koji su stvarali ovu priču je i Igor Kelčec iz čije je umjetničke radionice proizašao omot; koji oduševljenje novim albumom nije skrivao. Pokazalo se kao idealna prilika da i on bude dio ove priče, oslikavši naslovnicu albuma ''Orao nikad ne leti u jatu''.

"Teško je nabrojati cijelu ekipu koja je stvarala na novom albumu, ali svakako bi na prvom mjesto uz Branislava Bekića i mene koji smo ipak dali obol tom albumu kao pjevač i autor stavio Zvonimira Domazeta novog člana ITD banda koji je odlično uskočio u sedlo, otprije je volio ITD band, znao je svirati i znao mi je pomoći da produžimo tu priču, s tim što je donio i puno toga novog. Zatim Branko Bogunović Pif pojavljuje se na jednoj pjesmi koji je i prije radio, žao mi je što njega nije bilo više, to je čovjek koji stvarno ima što reći i kojem nemam što reći kad on svira. Fedor Boić sa svojim klavijaturama, bio je dijete ITD banda i on je dao svoj obol. Mihael Blum mladi producent i tonski snimatelj koji je s nama radio na čitavom tom projektu. Drago Jakovčević, Djordjija Palić, Jelena Domazet, Dario Horvat. U vizualnom djelu uz Igora Kelčeca, na koga sam jako ponosan, tu je svakako i kad su naši video uradci u pitanju Hrvoje Banić s kojim smo napravili sve naše spotove, pa i onu triologiju. Uz moj Hit Records koji je stajao iza svega toga", izjavio je Miroslav Rus

ITD band koji je žario i palio osamdesetih godina sa pjesmama „Sonja“, „Lagano umirem (u tvome sjećanju)“, „Elena“, „Rođen u Zagrebu“, „Gradske cure“, „Skidam te pogledom“, „Vojnička“ i mnoge druge, nakon trideset godina objavio je novi album.

Bend na čijem albumu se svojevremeno pojavio i jedan od najboljih gitarista svijeta, Albert Lee, kroz koji su prošli i najjači domaći glazbenici, poput Branka Bogunovića Pifa, Mate Došena, Fedora Boića, Branka Kezelea-Đula, Miroslava Budanka, Damira Lipošeka i mnogih drugih.

Valja istaknuti i posebnog gosta na albumu Tonyja Cetinskog, koji je dao svoj pjevački doprinos u duetu sa ITD bandom u naslovnoj pjesmi.

