Miljenici svjetske njujorške indie scene dolaze na Krk, a publiku su oduševili i prije pet godina na InMusic festivalu!

Interpol, ikone punka stižu na Krk! Jedan od najcjenjenijih indie bendova na svijetu nastupit će 19. srpnja u Diamond Clubu kod Malinske.

Interpol je bend s njujorške indie scene proizašao iz oživljavanja post-punka 2000-ih.

Zvuk benda općenito je mješavina staccato basa i ritmičke, harmonizirane gitare pri čemu možemo naći paralele s bendovima kao što su Joy Division, Television, Echo & the Bunnymen i Siouxsie and the Banshees.



Njihov prepoznatljivi zvuk i kreativni izričaj pretočili su u sedam studijskih albuma od kojih je posljednji – The Other Side Of Make-Believe objavljen prošle godine.

“Još uvijek u formi, moje metode su usavršene”, pjeva Paul Banks na uvodnoj pjesmi Toni s albuma kojim grupa krči novi put: paralelno s istraživanjem mračnih strana suvremenog života, Interpolove nove pjesme prožete su pastoralnom čežnjom i novootkrivenim blagodatima života.



Kao i na samom početku svoje karijere, Interpol je i danas daleko od ekscesnog ponašanja na pozornici i u studiju.

Njihovi pulsirajući instrumentalni dijelovi i aranžmani pogađaju pravo u srce, a tekstovi nabijeni popriličnom dozom psihodelije potiču um. Pjesme Interpola ostavljaju slušatelju puno prostora za razmišljanje i maštu, sugerirajući kako je crna zapravo boja nade.



Interpol je hrvatsku publiku već oduševili prije pet godina kad su nastupili kao headlineri na InMusic festivalu.

Na aktualnoj turneji, koja obuhvaća najveće koncertne prostore s obje strane Atlantskog oceana, sviraju svježije pjesme, ali i zlatne standarde sa svih albuma, na radost starih, ali i novijih poklonika benda.

Paul Banks, Daniel Kessler i Sam Fogarino u svojoj su najboljoj glazbenoj formi – a to će dokazati i uživo 19. srpnja u Diamond Clubu.

Ulaznice su dostupne putem sustava Entrio.